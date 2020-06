Panasonic brengt 55"-oled-tv in HZ980-serie in augustus uit voor 1800 euro

Panasonic breidt zijn serie oled-tv's dit jaar uit met de HZ980-serie, bestaande uit een 55"- en een 65"-model. De opvolgers van de instap-oled-tv's van vorig jaar, de GZW954, verschijnen in augustus voor adviesprijzen van respectievelijk 1800 en 2500 euro.

De HZ980-serie komt in aanvulling op de HZ1000-, HZ1500- en HZ2000-series van oledtelevisies die Panasonic begin dit jaar aankondigde en die in 2020 beschikbaar moeten komen. De HZ980 deelt veel van de eigenschappen met die modellen, volgens de fabrikant.

Zo gaat het om 4k-tv's, beschikken ze over de HCX Pro-processor voor beeldverwerking en is er ondersteuning voor Dolby Vision, Dolby Atmos, hdr10+, hdr10 en hlg. Ook ondersteunen de HZ980-modellen Dolby Vision IQ met de Filmmakermodus, waarbij de beeldinterpolatie op tv's uitgezet wordt om beelden te tonen 'zoals de maker die bedoeld heeft'.

Verder is er ondersteuning voor hdmi eARC en kunnen draadloze speakers en headsets verbonden worden via bluetooth audio link. De tv's kunnen via spraak bediend worden bij gebruikmaking van Amazon Alexa en de Google Assistent. Meer details geeft Panasonic nog niet vrij over de modellen en zo is niet bekend wat precies de verschillen zijn met de duurdere oled-tv's van dit jaar, al zal dit waarschijnlijk liggen bij hogere piekhelderheden en meer aansluitingen.

De HZ980-serie bestaat uit de TX-55HZW984 en de TX-65HZW984 die vanaf augustus beschikbaar komen voor respectievelijk 1800 en 2500 euro.