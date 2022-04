Renders tonen Huawei P50-smartphone met plat scherm en twee grote camera's

OnLeaks heeft renders gepubliceerd van de komende Huawei P50-smartphone. Hieruit blijkt dat de smartphone een plat 6,3"-scherm en een camera-eiland met twee grote 'cirkels' krijgt. De P50-serie wordt volgens eerdere geruchten eind maart officieel aangekondigd.

De Huawei P50 heeft afmetingen van 156,7x74,0mm en is 10,6mm dik bij het camera-eiland, meldt OnLeaks op Voice. Deze leaker publiceert geregeld renders van onaangekondigde smartphones, die hij baseert op cad-tekeningen van accessoiremakers. De P50 wordt volgens OnLeaks voorzien van een 6,3"-scherm met platte randen en een 'gat' voor de selfiecamera. De Huawei P50 krijgt volgens de leaker een metalen frame, terwijl de achterkant van het toestel van glas zou zijn gemaakt.

Meest opvallend is echter het camera-eiland, dat volgens OnLeaks twee 'enorme' cameracirkels bevat. OnLeaks heeft naar eigen zeggen nog geen specificaties van de camera-set-up, maar volgens geruchten wordt de P50-serie voorzien van de eerste 1"-sensor. OnLeaks noemt de onaangekondigde Sony IMX800 als mogelijkheid, maar dit is nog niet bevestigd. De leaker schreef eerder deze week dat iedere cirkel naar verwachting meerdere camerasensoren zal bevatten. Dat deed OnLeaks toen hij renders van de Huawei P50 Pro deelde.

De P50 Pro is met een 6,6"-scherm groter dan de reguliere P50 en krijgt daarnaast licht gebogen schermranden, meldt de leaker. Verder hebben de twee smartphones een vergelijkbaar ontwerp. De telefoons krijgen stereospeakers aan de boven- en onderkant van de behuizing. Ook zouden de Huawei P50 en P50 Pro beiden een vingerafdrukscanner onder het scherm krijgen.

OnLeaks meldt geen technische specificaties van de Huawei P50-serie. Zo is niet bekend welke soc Huawei gebruikt in zijn komende high-end smartphone. De smartphonefabrikant kondigde in februari wel een nieuwe vouwbare smartphone aan. Dat toestel is voorzien van een HiSilicon Kirin 9000-soc, die wordt geproduceerd op TSMC's 5nm-node. Het is nog niet bekend wanneer Huawei zijn P50-telefoons aankondigt, maar Huawei-leaker Rodent950 claimde vorige maand dat de toestellen in het laatste weekend van maart zouden worden geïntroduceerd.

Renders van de Huawei P50 (links) en P50 Pro. Afbeeldingen via OnLeaks