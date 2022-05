Google Project Zero wacht dertig dagen na fix met publicatie kwetsbaarheden

Google Project Zero, de afdeling van Google die kwetsbaarheden in software onderzoekt, zal in 2021 dertig dagen extra wachten voordat het technische informatie over ontdekte kwetsbaarheden publiceert. Het team wil mensen langer de tijd geven om patches en fixes te installeren.

Ontwikkelaars krijgen van Google Project Zero nog steeds negentig dagen de tijd om een kwetsbaarheid te verhelpen. Als de kwetsbaarheid na deze periode nog niet verholpen is, publiceert Project Zero de technische details meteen. Als de kwetsbaarheid in deze periode wel werd verholpen, dan publiceert het team de details pas dertig dagen nadat de fix werd toegepast. Ontwikkelaars kunnen om uitstel van de kennisgeving vragen van maximaal veertien dagen.

Als een kwetsbaarheid actief wordt misbruikt, krijgt de ontwikkelaar of het bedrijf in kwestie slechts zeven dagen de tijd om deze te patchen. Als de patch er na zeven dagen nog niet is, publiceert Project Zero onmiddellijk alle technische details. Men kan drie dagen uitstel vragen. Als een ontdekte kwetsbaarheid werd verholpen binnen de zeven dagen, worden de details pas dertig dagen na de fix gepubliceerd.

De uitstelperiodes die bedrijven en ontwikkelaars kunnen aanvragen worden afgetrokken van de daaropvolgende termijn van dertig dagen die Project Zero hanteert om te wachten met de publicatie.

Met deze maatregelen wil Project Zero nog steeds dat ontwikkelaars sneller bugfixes en patches uitbrengen. Het team ontdekte echter dat de ontwikkeling van bugfixes of patches niet versnelde. Bovendien kreeg het te horen dat de technische details te snel gepubliceerd werden waardoor gebruikers die de fixes of patches nog niet hadden geïnstalleerd heel wat gevaar liepen.

Volgens Project Zero is deze nieuwe regeling duidelijker en veiliger. Ontwikkelaars krijgen, in de meeste gevallen, negentig dagen de tijd om te werken aan een fix en omdat er dertig dagen extra worden uitgetrokken om de adaptatie van de fixes te verhogen, stelt het team dat dit een veiliger protocol is. Elk jaar herbekijkt Project Zero of het zijn protocollen moet aanpassen.