Google publiceert details van Windows-zeroday die actief misbruikt wordt

Google Project Zero heeft een zeroday-kwetsbaarheid in Windows 7 tot en met 10 onthuld omdat deze volgens het bedrijf al actief gebruikt wordt in de praktijk. De lokale kwetsbaarheid bevindt zich in de Windows Kernel Cryptography Driver en kan leiden tot privilege escalation.

Google zegt dat het 'gelooft' dat de kwetsbaarheid sinds ten minste Windows 7 aanwezig is, maar in ieder geval werkt op een machine met een up-to-date Windows 10 build 1903, 64-bits. Google heeft een uitgebreide beschrijving van de kwetsbaarheid en exploit, inclusief de broncode van een proof of concept-programma. De kwetsbaarheid heeft aanduiding CVE-2020-17087. Bewijs dat de kwetsbaarheid uitgebuit wordt, geeft Google niet.

Google stelt dat het Microsoft zeven dagen de tijd heeft gegeven om deze kwetsbaarheid te verhelpen. De deadline zou zo kort zijn wegens de tekenen dat hij al in het wild gebruikt wordt. Microsoft heeft op dit moment nog geen fix uitgebracht. Er wordt verwacht dat dit zal gebeuren op 10 november, de volgende Patch Tuesday van Microsoft, schrijft The Register. Microsoft laat in een reactie weten dat 'een security-update ontwikkelen altijd een koorddans is tussen snelheid en kwaliteit'.

The Register schrijft verder dat Microsoft wel aantekent dat de kwetsbaarheid in feite meevalt omdat deze onderdeel moet zijn van een keten van exploits. Het gaat om een lokale kwetsbaarheid, dus eerst moet een aanvaller lokale toegang krijgen tot een Windows-machine. De enige bekende schakel in de keten die dit mogelijk zou maken, een Chromium-kwetsbaarheid met aanduiding CVE-2020-15999, is eerder deze maand al verholpen.