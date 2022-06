Google patcht zeroday in V8-engine in Chrome

Google heeft voor de tweede keer in korte tijd een patch uitgebracht voor een zeroday in Chrome. In een nieuwe beveiligingsupdate repareert het bedrijf tien kwetsbaarheden, waarvan er een actief werd uitgebuit.

Google heeft versie 86.0.4240.183 van Chrome uitgebracht. In de changelog staat dat het bedrijf in totaal tien fixes heeft doorgevoerd voor kwetsbaarheden. Vier daarvan werden door externe beveiligingsonderzoekers aangedragen. Het gaat onder andere om een use after free-bug en een manier om policies te omzeilen in Angle. Zeven van de tien bugs hebben de classificatie Hoog risico gekregen.

Volgens Google wordt een van de kwetsbaarheden actief misbruikt. Het gaat om CVE-2020-16009, maar Google geeft daar verder geen details over. In de blogpost schrijft Google alleen dat het om een 'inappropriate implementation in V8' gaat. V8 is de JavaScript-engine in Chrome. Verder is niet bekend in welke mate de bug werd uitgebuit en door wie, of voor welk doel.

Het is de tweede keer in korte tijd dat Google een zeroday in Chrome patcht. Eerder in oktober patchte het bedrijf CVE-2020-15999, een bug in de font-library in de browser. Ook maakte Google vorige week een bug openbaar in Chrome voor Windows die actief werd uitgebuit, maar die pas op 10 november tijdens Microsofts Patch Tuesday wordt gerepareerd.