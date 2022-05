'Apple komt met fix voor bluetoothproblemen MacBooks met M1-soc'

Apple komt met een fix voor de bluetoothproblemen van zijn nieuwste MacBooks, de laptops met M1-soc. Veel gebruikers melden problemen met het aansluiten van apparaten via bluetooth. Het is onbekend waaraan dat precies ligt.

Apple heeft zelf geen statement online gezet, maar The 8-Bit citeert een auteur van The Atlantic die in een tweet meldt dat een Apple-medewerker hem verteld heeft dat een fix voor macOS onderweg is. Omdat het gaat om een software-update, lijken de problemen met bluetooth niet te liggen aan de hardware van de laptops.

Veel gebruikers van de enkele maanden geleden verschenen laptops melden problemen met het aansluiten van apparaten via bluetooth. Hardware met een eigen bluetoothdongle, zoals USB-C-hubs en muizen met eigen ontvangers, werkt wel met de laptops. Behalve de MacBook Pro en MacBook Air gaat het om de Mac mini met M1-soc. Apple bracht de drie nieuwe apparaten met eigen soc in november vorig jaar uit. Het zijn de eerste drie macOS-apparaten met Apples eigen soc aan boord.