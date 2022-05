Apple blokkeert sideloaden iPhone-apps op M1-Macs

Apple staat het niet meer toe dat gebruikers iPhone- en iPad-apps sideloaden op de nieuwe M1-Macs. Die delen dezelfde architectuur, waardoor sideloaden technisch mogelijk is. Apple staat het alleen nog toe om apps uit de App Store te installeren.

Het sideloaden, oftewel apps installeren zonder het gebruik van een officiële of onofficiële appwinkel, ging met behulp van het programma iMazing, schreef The Verge in november. Die is in staat om de ipa-installatiebestanden van App Store-apps op te vangen en er een back-up van te maken. Dit bestand kon simpelweg geopend worden op een Apple M1-systeem en geïnstalleerd worden. De apps draaiden in kleine vensters, maar functioneerden vrijwel altijd gewoon goed.

Daar is nu een einde aan gekomen. Wie een ipa-bestand opent op een M1-Mac, krijgt een aspecifieke foutmelding, met de suggestie om het later opnieuw te proberen. In de bèta van macOS 11.2 geeft Apple meer uitleg: "Deze app kan niet geïnstalleerd worden omdat de ontwikkelaar niet bedoeld heeft dat deze op dit platform draait". Vooralsnog werken reeds sideloaded apps nog wel, schrijft The Verge.

Een soortgelijke situatie is te zien bij gamestreamingdienst Geforce Now. Die dienst draait op platformen als Android, macOS, Chromebooks en LG's webOS. Gebruikers kunnen zelf hun gamebibliotheek aanleveren bij die dienst, wat het mogelijk maakt om bijvoorbeeld Windows-games op Android te spelen, zonder dat de uitgever ooit de intentie had om zijn game voor Android uit te geven. Veel uitgevers droegen Nvidia dan ook op om hun games van de dienst af te halen.

