Apple past ISA-pointers in iOS aan om zero-click-exploits moeilijker te maken

Apple gaat het moeilijker maken voor aanvallers om iPhones zonder tussenkomst van gebruikers aan te vallen. Het bedrijf gaat voortaan ISA-pointers in het OS authenticeren zodat geheugencorruptiebugs en sandbox-escapes minder snel voorkomen.

De verandering zit in de bètaversie van iOS 14.5, de aankomende versie van het besturingssysteem. Dat zeggen verschillende beveiligingsonderzoekers tegen Motherboard nadat ze met de bèta aan de slag waren gegaan. In iOS 14.5 voegt Apple Pointer Authentication Codes of PACs toe aan ISA-pointers. Met een ISA-pointer kan een programma bepalen welke code het moet aanspreken. Tot voorheen werden die pointers niet geauthenticeerd met PACs. Dat maakte het mogelijk om apps via ISA-pointers naar andere code te laten verwijzen.

Het uitbuiten van ISA-pointers in iOS werd voornamelijk gebruikt om apps uit de sandbox te laten ontsnappen. Het kon echter ook worden toegepast om een zeroclick-exploit uit te voeren, een exploit waarbij een gebruiker zelf nergens op hoeft te klikken of te installeren. Zulke exploits zijn zeldzaam en worden voor veel geld verkocht. Zeroclick-aanvallen leveren in Apples eigen bugbountyprogramma tussen de 250.000 en een miljoen dollar op.

De beveiligingsonderzoekers waar Motherboard mee sprak zeggen dat de nieuwe methode het veel moeilijker maakt dergelijke exploits uit te voeren. Volgens Apple is het bij zeroclick-exploits meestal nodig verschillende kwetsbaarheden aan elkaar te kunnen koppelen, en dat het risico daarom nooit volledig verdwijnt.