WhatsApp gaat werken op meerdere apparaten en krijgt 'View Once'-modus

WhatsApp krijgt een functie om te werken op meerdere apparaten, zonder dat er een actieve internetverbinding nodig is op het primaire apparaat. Dat zegt Facebook-ceo Mark Zuckerberg. Ook komt er een 'View Once'-modus, waarbij ontvangers een foto of video één keer kunnen zien.

WhatsApp View Once, WABetaInfo

De publieke bèta van de ondersteuning voor meerdere apparaten start in de komende maanden, zegt Zuckerberg in een interview met WABetaInfo. Dan kunnen gebruikers de functie voor het eerst testen. Gebruikers kunnen een account gebruiken op maximaal vier gelinkte apparaten. Het is nog steeds eind-tot-eind versleuteld, maar hoe dat precies werkt, vermeldt Zuckerberg niet. Het werkend krijgen was volgens de Facebook-oprichter wel een uitdaging.

Dankzij de ondersteuning voor meerdere apparaten zou WhatsApp op iPads kunnen gaan werken, maar het bedrijf bevestigt niet dat dat inderdaad komt.

Daarnaast komt er een View Once-modus, waarbij gebruikers een foto of video eenmalig kunnen laten zien aan een ontvanger. Daarna verdwijnt het bericht. WhatsApp heeft nu al een functie dat berichten automatisch na zeven dagen verdwijnen. Daar komt een functie bij om dat in alle chats te doen.