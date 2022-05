Acht sfeermakers gezocht voor Philips Smart LED met WiZ Connected-testpanel

Slimme verlichting raakt steeds meer ingeburgerd en met Philips Smart LED brengt Signify - voormalig Philips Lighting - uiterst laagdrempelige slimme verlichting op de markt. Je hoeft geen volledig uitgerust smarthome te hebben om van deze slimme lampen te genieten. Draai de lampen in, download de WiZ-app en start met het instellen en bedienen van je lichten. Wil je zelf ervaren hoe eenvoudig de WiZ- en Philips Smart LED-lampen zijn te installeren en hoe gemakkelijk je extra sfeer toevoegt in huis? Tweakers is voor een testpanel op zoek naar acht communityleden die hun licht hierover willen laten schijnen. Meld je snel aan!

Een groot misverstand over slimme verlichting is dat je over een volledig uitgeruste smarthome-opstelling moet beschikken om de boel werkend te krijgen. Niets is minder waar. De filosofie rondom de Philips Smart LED-lampen (al beschikbaar vanaf 9,99 euro) die zijn te bedienen met de WiZ-app is juist dat iedereen ze binnen een mum van tijd heeft geïnstalleerd en ermee aan de slag kan, dankzij de eenvoudige bediening. Volgens de makers is het echt een kwestie van een slimme lamp indraaien en de WiZ-app installeren; meer niet. Zo kent de app tal van kant-en-klare voorinstellingen en is de verlichting daarna gemakkelijk te bedienen. De gebruiker kan kiezen tussen aan/uit, dimmen, de lichtkleur van warm naar koel veranderen, en kiezen voor wit licht of een van de zestien miljoen kleuren. Je hoeft geen account aan te maken en hebt geen extra bridge of hub nodig, dankzij de aanwezige wifi-koppeling met bluetooth-ondersteuning.

Routines en ritmes

Voor wie al wat meer bekend is met alle mogelijkheden van een smarthome, zijn de Philips Smart LED-lampen goed te integreren in bestaande opstellingen. Zo is de verlichting te besturen met je stem, kun je hem koppelen aan andere slimme apparaten en zijn er tal van routines - voor elk moment van de dag - om mee samen te werken. De makers beloven dat het instellen van ritmes, schema’s en timers eenvoudig is. Zo kun je bijvoorbeeld een 24-uurs ritme instellen dat ervoor zorgt dat je s ’morgens wakker wordt met koel licht om met wat extra energie aan de dag te beginnen, terwijl het s ’avonds laat warmer licht laat zien. Uiteraard zijn ook vooraf ingestelde dynamische lichtscenes, die uiteenlopen van sfeervol tot functioneel, van de partij, net als de mogelijkheid om je lichten automatisch aan en uit te laten gaan tijdens vakanties.

Doe mee met het Tweakers-testpanel en maak kans om de WiZ- en Philips Smart LED-lampen te reviewen

Tweakers Partners is benieuwd waar jij deze lampen voor zou gebruiken. Zou je de slimme verlichting inzetten om een romantische- of Kerstsfeer te bewerkstelligen, of ga je puur voor gemak door nooit meer op een knop te drukken en tegen de lampen te praten via Google Assistant? Deel je gedachten hierover met ons, via concepts@tweakers.net. Aan de hand van de inzendingen selecteren wij de acht tweakers met de leukste ideeën. Alle acht gekozen communityleden krijgen vervolgens een kit met slimme lampen die ze mogen houden. Hiermee ga je aan de slag om je ingestuurde idee uit te voeren. Nadat de reviews zijn geschreven, gaan wij bij drie van de acht testers langs om het resultaat te filmen.

Laat jij deze actie helemaal aan je voorbijgaan, maar ben je wel benieuwd naar de prestaties en mogelijkheden van WiZ- en Philips Smart LED-lampen die te bedienen zijn met de WiZ-app? Deel dan in de comments onderaan dit artikel wat jij graag zou willen teruglezen in een test.

