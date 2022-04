Webinar met Achmea en Red Hat: duik in de wereld van intelligente chatbots

Heb je weleens met een virtuele assistent gechat en ben je geïnteresseerd in de technologie hierachter? Dan is het webinar van Achmea en Tweakers helemaal iets voor jou! Op 15 oktober leer je alles over de inzet van intelligente chatbots die gebruikmaken van Natural Language Processing (NLP) en landen op het Kubernetes-platform OpenShift. Mis dit niet!

Twee jaar geleden begon financieel dienstverlener Achmea voor het eerst met het zelf ontwikkelen van intelligente virtuele assistenten. Het afgelopen jaar werden er verschillende in productie gebracht. Deze chatbots werken onder andere op basis van Natural Language Processing, wat betekent dat ze geen gebruikmaken van ellenlange scripts met beslisbomen, maar technologieën zoals Python, knowledge graphs, cognitive services (Microsoft LUIS, Watson) en GraphDB gebruiken om vragen van verzekeringsklanten beter te begrijpen. Inmiddels telt de snelgroeiende afdeling Kennismanagement & AI (KAI) zo’n 25 collega’s, waaronder ai-specialisten en Python-developers en -architecten, verdeeld over de locaties Apeldoorn en Tilburg.

Ai en OpenShift

Samen met Tweakers organiseert Achmea een webinar waarin verschillende experts je wegwijs maken in de wereld van chatbots en conversational ai. De relatie tussen ai en het Red Hat OpenShift Container Platform wordt je snel duidelijk. Namens Red Hat, dat samen met Achmea startte met de ontwikkeling van een containerplatform, zullen Burr Sutter en Juana Nakfour een sessie verzorgen, inclusief demo. We gaan vanuit verschillende invalshoeken kijken naar het fenomeen ‘chatbot’ en hoe Achmea daarmee omgaat.

Tweakers & Achmea ai-webinar - 15 oktober * 18:55 -19:00 | Online Inloop

19:00 - 19:15 | Introductie Achmea conversational ai & Red hat OpenShift Container Platform - Daan de Haas

19:15 - 19:45 | Conversational ai-architectuuroplossing voor labels van Achmea - René van de Ven

19:45 - 19:55 | Vragenronde

19:55 - 20:00 | Korte pauze

20:00 - 20:30 | Demo conversational ai bij Achmea - Simone Kennis

20:30 - 20:45 | Vragenronde

20:45 - 20:55 | Korte pauze

20:55 - 21:10 | OpenShift binnen Achmea - Erik van Weert

21:10 - 21:55 | ServerMeshLess Kubernetes/OpenShift for AI/ML - Burr Sutter & Juana Nakfour

21:55 -22:00 | Einde en afronding *voertaal is Nederlands, behalve de talk van Burr die in het Engels is.

Het programma

Namens Achmea zal René van de Ven, domain architect, uitleggen wat het bedrijf doet met voice- en chatbots. René zal de gemaakte keuzes, ook op het gebied van architectuur, toelichten in een verhaal van klant tot infra. Daarna zal NLP-specialist Simone Kennis een demonstratie geven van de applicaties die de afdeling gebruikt om een chatbot neer te zetten. Vervolgens zal solution architect Erik van Weert laten zien hoe Achmea omgaat met containertechnologie en Kubernetes, en de keuze voor het platform OpenShift toelichten.

ServerMeshLess Kubernetes met Burr Sutter

Live vanuit Amerika wordt de laatste sessie van het webinar verzorgd door Burr Sutter, director of developer experience bij Red Hat, en Juana Nakfour, senior software engineer bij het center of excellence voor ai bij Red Hat. ‘ServerMeshLess’ Kubernetes en OpenShift voor ai/ml is het vertrekpunt voor deze dynamische sessie vol interactieve demo’s. Hierin behandelen zij onder meer Kubernetes, Istio, Knative, Kafka, Tekton, TensorFlow (in combinatie met KubeFlow), Jupyter Notebooks, Pytorch en Seldon. Als de omstandigheden het toelaten, zullen ze deelnemers zelfs de mogelijkheid bieden om zelf met Red Hat-technologie aan de slag te gaan. Dit is dus je kans om de handen uit de mouwen te steken met uitdagende tooling.

Meld je aan

Natuurlijk wil jij hierbij aanwezig zijn! Meld je daarom meteen aan via onderstaande poll. Je ontvangt dan 2 oktober een aanmeldlink om jouw aanmelding definitief te maken.

Wil jij deelnemen aan het ai-webinar van Tweakers & Achmea op 15 oktober? Poll Ja, ik wil hierbij zijn!

Nee, ik laat deze actie aan mij voorbijgaan.

De opties zijn uitgeschakeld omdat de deelname gesloten is

