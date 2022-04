Digital Meet-up Smarthome: ‘Het begint bij de ontgrendeling van je deur’

Smarthome maakt het leven een stuk makkelijker. Denk aan automatische verlichting, gordijnen die op commando open en dicht gaan, of de verwarming die aanspringt zodra de huiseigenaar thuiskomt. Bovendien maken smarthome-systemen de thuisomgeving veiliger. Met de slimme productenlijn van beveiligingsbedrijf Yale begint dat al bij de ontgrendeling van de voordeur. Een product zoals het slimme deurslot ‘Linus’ is gemakkelijk te installeren en te configureren.

Dennis de Vroe, product manager van Yale Smart Residential, zal tijdens de Digital Meet-up Smarthome op 30 september een talk over smarthome verzorgen. Het beveiligingsbedrijf, dat 180 jaar ervaring heeft, is met name actief in huisbeveiliging. Van origine is het een slotenfabrikant, maar inmiddels is Yale ook specialist in digitale beveiliging. De slimme productenlijn bestaat uit (binnen-)camera’s met wifi, slimme deursloten, deurspionnen, alarmsystemen en een slimme app. Tijdens zijn talk zal De Vroe met name de ‘Linus’ behandelen: het slimme slot dat ook wel het startpunt voor de slimme woning is.

Eenvoudig digitale sleutels uitdelen

Het slimme slot opent en sluit de deur voor uiteenlopende gebruikers van een woning. Het biedt bijvoorbeeld exclusieve toegang voor de schoonmaker, voor Airbnb-verhuurders en -huurders, voor de hondenuitlaatservice en voor de kinderen die in en uit lopen. Met een simpele code of een druk op de knop in de app komt een bevoegd persoon gemakkelijk het huis in. De Vroe: “De Linus is een voorbeeld van internationale productontwikkeling. Hij is zelfs vernoemd naar de oprichter van ons bedrijf, Linus Yale Jr. Dat geeft wel aan hoe belangrijk dit product voor ons is.” Met het slimme slot en de app kan de huiseigenaar digitale sleutels uitdelen en checken of het huis is vergrendeld, en de app houdt 24/7 bij wie er naar binnen en naar buiten gaan.

Hoe werkt het dan?

Het is heel eenvoudig. “De bediening van het slimme slot richt zich op het brede publiek. Iedereen moet het makkelijk kunnen installeren en in een paar minuten ben je klaar. Je plaatst een basisplaat over de cilinder. Dit gebeurt aan de binnenzijde van de deur. In de app beantwoordt de gebruiker vervolgens een paar vragen: ‘heb je een deurknop of een krukgreep. En heb je een eurocilinder?’ In de app ga je het slot configureren, en met de app zet je het slot open en weer dicht. Op die manier leren het Linus-slot en de Yale Access-app je deur kennen.”

Nu de twee elkaar kennen, kan Yale’s DoorSense-technologie aan de slag. Daarmee registreert de Linus elke beweging aan het slot. De bediening van het slot werkt met de Access-app van Yale en/of een keypad. De huiseigenaren hebben een eigen code en zij kunnen zelf ook codes aanmaken voor anderen die naar binnen moeten. Ook kan de gebruiker in de app instellen dat het slot automatisch vergrendelt nadat de deur dichtgaat.

Security en privacy

Behalve dat het slimme slot bijzonder veilig is, neemt Yale ook privacy bijzonder serieus, vertelt De Vroe: “Privacy en security zitten erg dicht tegen elkaar aan. En als bedrijf zijn we niet uit op je persoonlijke data. Daarbij doen we er alles aan om die data veilig te stellen. We hanteren een wereldwijd programma voor dataprotectie en compliance om de integriteit van persoonlijke data te bewaken. Daarin is de focus voortdurend om compliant te zijn met lokale datawetgeving, waaronder de GDPR voor de EU. Onze focus voldoet aan deze eisen, en daarnaast laten we voortdurend assessments uitvoeren door externe veiligheidsbureaus.”

Wat betreft security is de access-app van Yale waarmee het slimme slot wordt bediend, te vergelijken met apps voor internetbankieren. “Verder passen we biometrische identificatie toe. Dat is de identificatie die je nodig hebt voor je telefoon, zoals een vingerafdruk of op basis van gezichtsherkenning, en deze is hetzelfde als voor de access-app. Verder is de app ook met 2-factor-authenticatie beveiligd.” De keypad voor het slimme slot werkt via bluetooth. Om hem te beveiligen heeft Yale twee protocollen op het bluetooth-signaal toegepast, namelijk 128bits AES- encryptie en TLS-encryptie.

Toekomstmuziek

Het bedrijf heeft nog veel meer plannen voor de Linus. Op dit moment werkt het slimme slot al samen met producten van Google, Amazon en Apple, en het is de bedoeling dat er daar in de nabije toekomst nog veel meer bij gaan komen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan IFTTT (If This Then That). “Je komt binnen en het koffieapparaat gaat aan, de verlichting schiet aan en de muziek begint te spelen. De trigger is dat je je huis binnenkomt. Met het slimme slot kun je zo’n actie in gang zetten.”



Tijdens de talk zal De Vroe laten zien hoe de bediening werkt, hoe de installatie in zijn werk gaat en hoe de interactie met de spraakassistent functioneert.

Enthousiast geworden over smart living? Bezoek dan de (digital) Meet-up Smarthome. Deze vindt digitaal plaats op 30 september. Voor meer informatie over het programma, tijden en tickets, bezoek je de informatiepagina over de meet-up.