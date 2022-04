Maak kans om de curved 346B1C/00 Philips-monitor te testen

Gebogen - of ‘curved’ - monitoren winnen aan populariteit. Niet zo vreemd, want een breedbeeldmonitor die gebogen is, komt tot op zekere hoogte overeen met de vorm van je ogen. Dankzij die overeenkomende curve kunnen gebruikers vaak langer werken en gamen, omdat het beeld comfortabeler aanvoelt voor de ogen. Tweakers zoekt in totaal acht deelnemers om vier curved 346B1C/00 Philips monitoren te testen en er een review over te schrijven.

USB-C-docking en WQHD-resolutie

De 346B1C/00 valt op verschillende manieren op in positieve zin. Deze 34 inch grote ultrawidemonitor met een beeldverhouding van 21:9 levert scherpe beelden dankzij de WQHD-resolutie van 3440x1440 pixels. Deze monitor is behoorlijk groot. Door het breedbeeldformaat kun je meerdere vensters in hetzelfde scherm naast elkaar plaatsen. Zo hoef je niet meer te wisselen tussen verschillende tabbladen of spreadsheets.

Het scherm is 18 centimeter in hoogte verstelbaar en heeft een draaivoet die in beide richtingen 180 graden roteert. En dankzij de MultiClient Integrated KVM-switch kun je twee afzonderlijke pc's met één monitor, toetsenbord en muis bedienen.

Als monitor met USB-docking is de 346B1C/00 klaar voor ‘het nieuwe flexwerken’. Hij ondersteunt USB 3.2 en met de meegeleverde USB-C-kabel sluit je vlot je laptop aan. Ingeplugd wordt je laptop tegelijkertijd van stroom voorzien en opgeladen. Handig als je veel op locatie bent maar af en toe ook thuis werkt. Met de rest van de aansluitingen zit het ook wel snor: er zijn vier USB-A-poorten, een audiojack, een ethernetpoort, een USB-B-uplink, een dubbele HDMI-aansluiting en een DisplayPort.

Meedoen met het Tweakers-testpanel

Lijkt het je leuk om een review te schrijven over deze nieuwe Philips-monitor? Vul dan hieronder de poll in en geef aan dat je de 346B1C/00 wil testen. Uit alle inzenders selecteren we acht winnaars. Mocht jij worden gekozen, dan dien je een review van je bevindingen te plaatsen in de Tweakers Pricewatch. Als bedankje voor je review ontvang je een Coolblue-waardebon ter waarde van 100 euro.

Wil jij meedoen met het testpanel? Vul dan onderstaande poll in: Poll Ja, ik wil de Philips 346B1C/00 testen en reviewen

Nee, ik laat deze actie aan mij voorbijgaan.

De opties zijn uitgeschakeld omdat de deelname gesloten is

Algemene voorwaarden