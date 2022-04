Opgeruimd staat netjes

Veel betaalbare monitoren zijn niet in hoogte verstelbaar. Fabrikanten lijken ergonomie als een premiumfeature te zien. Voor iedereen die de nodige uren per dag achter een scherm doorbrengt, of dat nu voor werk is of om te gamen, is een goede monitorarm een uitstekende investering. Wij hebben uitgezocht welke je het best kunt kopen.

Een monitorsteun of pakken papier

Vooral bij zakelijke monitoren is de aanwezigheid van ergonomische opties de normaalste zaak van de wereld. Een geforceerde, foute zithouding door een beeldscherm op de verkeerde hoogte kan immers serieuze klachten veroorzaken. Zolang de kans dat de arbodienst je thuiskantoor komt controleren, nihil is, worden aan consumenten echter talloze niet-verstelbare schermen verkocht. Je beste optie lijkt in zo’n geval een paar pakken papier. Fraai is anders en fijnmazig verstelbaar wordt je monitor daarmee evenmin.

Met een vesa-mount zit je goed

Gelukkig is er voor de montage van monitoren en televisies een standaard van de Video Electronics Standards Association, kortweg VESA, de organisatie die we ook kennen van bijvoorbeeld de displayportkabel. De zogenaamde vesa-mount bestaat uit vier schroefgaten op een gestandaardiseerde onderlinge afstand, doorgaans 10 bij 10cm. Vaak gaat deze bevestiging simpelweg schuil onder het aansluitpunt van de bijgeleverde standaard. Controleer voor de zekerheid wel even of je monitor over een vesa-mount beschikt, want uit design- of kostenoverwegingen wordt hij nu en dan weggelaten.

Voor bureaugebruik zijn vooral de armen interessant die met een klem op de bureaurand worden vastgezet. Bij een beetje degelijk bureau is dat geen probleem, maar doorgaans wordt extra versteviging aangeraden als het bureaublad een honingraat- of sandwichconstructie heeft. Vrijwel elke steun uit de test heeft daarnaast de mogelijkheid voor doorvoermontage, waarvoor bij sommige zakelijke bureaus een gat aanwezig is.

Testmethode

In deze test bekijken we in het bijzonder monitorarmen die geschikt zijn voor het bevestigen van twee schermen, al zijn vaak ook varianten voor een of drie monitoren verkrijgbaar. Als dat laatste het geval is, geven we dat aan. Philips stelde voor deze test twee 27 inch grote quad-hd-monitoren beschikbaar, waarvoor dank. Om precies te zijn gaat het om de 272B7QUPBEB, die onder meer voorzien is van een usb-c-dock en de mogelijkheid om een displayportsignaal door te lussen naar een tweede scherm. Dat scheelt toch weer mooi een kabel vanuit je pc.

Veel van de betaalbaardere monitorarmen in de test klem je om de rechtopstaande pilaar op de gewenste hoogte. In hoogte verstellen met de schermen gemonteerd is daardoor amper mogelijk of in elk geval zeer onpraktisch. Duurdere armen zijn daarom voorzien van een gasveer die de monitor op eigen kracht omhooghoudt. Vooral als je je monitoren vaak wil verstellen, bijvoorbeeld omdat verschillende mensen dezelfde werkplek gebruiken, is een monitorarm met gasveer ondanks de meerprijs het bekijken waard.

Behalve de functies die een monitorarm in objectieve zin biedt, beoordelen we ook de kwaliteit van de constructie, de moeilijkheidsgraad van de installatie en het gebruiksgemak in de praktijk.