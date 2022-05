Verbeteringen voor de redactie en een bugbash - Development-iteratie #191

Zoals we inmiddels gewend zijn, eindigen we ook dit kwartaal met een 'Challenge sprint'. In deze sprint leggen we de doorlopende projecten waaraan we gedurende het kwartaal met focus hebben gewerkt, even opzij en stellen we met het hele devversteam alles in het werk om verbeteringen achter de schermen voor elkaar te boksen.

Verbeteringen voor de redactie

Deze keer was dat vooral van belang vanwege de samenvoeging van de redacties van Tweakers en HWI per 1 september. Met de komst van nieuwe redacteuren en de ambitie om meer en betere content te maken, kreeg de redactie een hele sprint de tijd om zoveel mogelijk verbeteringen in het cms achter de site gedaan te krijgen. De sprint stond in die zin dan ook vooral in het teken van het verbeteren van wat we de BenchDB noemen. Dat is de plek in het cms waarin alle producttests staan en van waaruit testresultaten naar de frontend gaan.

Zo is het nu voor de redactie gemakkelijker om grafieken en grafieksets te maken. Ook hebben we de mogelijkheden vergroot voor het Testlab om testdata vanuit HWI naar Tweakers te importeren, en zijn er verschillende verbeteringen gemaakt in de editor in het cms.

Hoewel het gedane werk dus in het teken stond van het gemakkelijker maken van het werk van de redacteuren en de collega's in het testlab, heeft een aantal dingen ook verbeteringen opgeleverd die zichtbaar zijn voor iedereen. De weergave van grafieken is beter geschikt gemaakt voor grotere aantallen producten en tests, vooral voor de weergave op mobiele devices.

Ook tonen we nu de testomstandigheden in het specificatieoverzicht van een product.

Vrijdagmiddagdeals

Een aantal weken geleden zijn we gestart met een experiment: de wekelijkse Vrijdagmiddagdeals. Om dat beter werkbaar te maken voor de redactie, hebben we op basis van feedback op het eerste artikel wat tweaks toegepast om de filtering in de verschillende categorieën te verbeteren. De redactie kan filters als de populariteit en het aantal winkels waar het product verkrijgbaar is, gebruiken om de getoonde widget op de frontend relevanter te maken.

Bugbash

Ook grijpen we deze gelegenheid altijd aan om een dagje bugs te bashen. Een greep uit het lijstje van (de belangrijkste) gefixte bugs en nog wat andere verbeteringen staat hieronder.