Tweakers zet videoformat van Hardware Info door op nieuw YouTube-kanaal

Met een nieuw decor en een nieuwe naam - Tweakers Tech Hub - maar volgens de bekende formule zetten we het YouTube-kanaal en de bijbehorende video's van Hardware Info voort. De naam spreekt voor zich: een hub waar alle tech die wij testen op video samenkomt. Het basisidee is hetzelfde: twee redacteuren schuiven aan tafel om een nieuw product eens goed door te lichten. Omdat video's in dit format relatief snel te maken zijn, kun je vanaf nu bij meer producten die we bespreken op Tweakers, een video verwachten.

We maken deze video's vanuit een nieuwe studio, die we in de afgelopen weken hebben gebouwd in het pand waar we in maart naartoe zijn verhuisd. Eigenlijk was het plan om veel eerder met de bouw van de studio's te beginnen, maar de coronacrisis stak daar een stokje voor. Het samengaan met Hardware Info was een mooie stok achter de deur om hiermee flink gas te geven. In de afgelopen weken hebben onze videoproducers Luke van Drie en Mark van der Kruit dan ook hard doorgewerkt om de set op te bouwen, de lichtopstelling op te hangen en af te stellen, en de vormgeving te ontwerpen. Het resultaat zie je in onze video over Nvidia's nieuwe RTX 3080.

Dit nieuwe format bestaat naast de videoformats die je al van Tweakers gewend bent, zoals onze uitgebreide reviews, reportages en previews vanaf beurzen, al staan die laatste logischerwijs op een laag pitje. Wil je dus niets missen van onze videocontent, abonneer je dan zowel op het kanaal van Tweakers als op Tweakers Tech Hub.