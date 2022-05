Implementatie review-awards - Development-iteratie #192

Development-iteratie #192 is afgerond. In deze iteratie hebben we onder andere de nieuwe review-awards geïmplementeerd in reviews en de Pricewatch. Daarnaast geeft het Tech-team een update over zijn werkzaamheden.

Review-awards

Een van de aangekondigde veranderingen bij de redactie van Tweakers en Hardware Info was dat de manier om producten te beoordelen is aangepast. Gekozen is voor de situatie zoals je die misschien al kent van Hardware Info. Cijfermatige beoordelingen zijn altijd al onderwerp van discussie geweest. Wat voor de één een 9 is, kan voor de ander een 6 zijn. Om een duidelijk advies te kunnen geven over een product, zijn in onze ogen een duidelijke samenvatting, plus- en minpunten en de nieuwe awards nodig. Er zijn vier awards die aan een product gegeven kunnen worden: Excellent, Great Value, Innovation en Ultimate. Een omschrijving van de criteria vind je op de infopagina.

De nieuwe awards zijn vanaf nu terug te vinden in de scorekaarten en round-uptabellen in de reviews en op verschillende plekken in de Pricewatch. Nog niet alle producten met een award zijn juist gekoppeld, dit is een handmatig klusje wat we met terugwerkende kracht gaan doen deze week. Voor de gamereviews gaan we nog na wat de beste manier van beoordelen is; daar blijven de cijfers voorlopig staan.

Update tech

Iets minder dan een jaar geleden werd Symfony 5 aangekondigd, het framework dat ook door Tweakers wordt gebruikt. Helaas werd besloten om de ondersteuning voor 'PHP templates' te schrappen.

"Only a few people use it because almost everybody use Twig or the serializer to output data."

Helaas behoort Tweakers tot die 'few people', met op dit moment nog steeds ruim 250 van zulke templates. Daar is in de afgelopen sprint overigens nog niet veel aan veranderd. Wel hebben we de handschoen weer opgepakt en zijn we aan de slag gegaan om diverse andere deprecations op te lossen, ook alvast een paar deprecations die pas in versies 5.1 en 5.2 zijn toegevoegd.

Verder hebben we in de afgelopen maanden twee static analysis tools wat steviger in ons proces geïntegreerd. Met Psalm laten we intussen in onze buildpipeline de code controleren. Daar hebben we in deze sprint een aantal veel door ons gebruikte collection-classes voorzien van templates, ook bekend als Generics, om zo nog meer kennis van de bedoelde logica aan Psalm kenbaar te maken. Helaas is er geen ondersteuning voor templates in PHP zelf en in de door ons gebruikte IDE PhpStorm, waardoor de informatie vooralsnog alleen tijdens de statische analyses door Psalm wordt gebruikt.

Daarnaast hebben we enige tijd geleden onze Sonarqube helemaal opnieuw ingericht. Het dashboard in Sonar biedt helaas geen eenvoudige manier om het verloop van de diverse metrics te bekijken. Daarom importeren we dat sinds een paar weken iedere dag in onze InfluxDB. En nu we daar die paar weken aan informatie in hebben, werd het ook tijd om er wat dashboards bij te maken in onze Grafana-omgeving.

Bugfixes en andere verbeteringen