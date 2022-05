Zelfs voor de Tweakers-community blijkt de Veilig Online Verzekering interessant

Vorige maand lanceerde Independer een cyberverzekering voor particulieren, de Veilig Online Verzekering. Voor een premie vanaf 4,10 euro ben je verzekerd voor de belangrijkste online risico’s op het gebied van financiële transacties en online shopping, en voor herstel van verloren data.

Het artikel dat Independer hierover schreef is niet alleen goed gelezen, ook deelden veel lezers hun eigen mening. Van tevoren verwachtte Independer niet dat deze nieuwe verzekering ook een groot deel van de tweakers zou aanspreken. Onderzoek bevestigt dit, hoewel nog steeds een kwart deze nieuwe cyberverzekering overweegt af te sluiten. Suzan Samson, verzekeringsexpert bij Independer: “De Tweakers-achterban zagen wij niet bij uitstek als doelgroep voor deze verzekering. Het verrast ons positief dat er zoveel interesse is. En de groep tweakers die ons nieuwe product zou aanraden aan familie of vrienden is zelfs nog groter, ruim 70 procent! Dat bevestigt ons idee dat er in de markt echt behoefte is aa n een verzekering tegen cybercrime.”

Samson vervolgt: “We zien al jaren dat de traditionele criminaliteit afneemt. Denk bijvoorbeeld aan woninginbraak en brandstichting. Het is de normaalste zaak van de wereld om je hiervoor te verzekeren. Maar ons leven speelt zich steeds meer af in de digitale wereld. Zeker in dit coronatijdperk. Internetcriminaliteit is een van de weinige misdaadvormen die nog ieder jaar groeit. Hoog tijd dus dat mensen zich voor dit risico kunnen verzekeren.”

Schadevergoeding belangrijker dan hulp

Tweakers die de verzekering voor zichzelf willen afsluiten, vinden de dekkingen voor financiële transacties en online shopping het belangrijkst. Herstel van verloren data scoort iets lager. Het minst belangrijk vinden de respondenten de hulpverlening door een expert. Tweakers lijken het dus belangrijker te vinden dat ze een schadevergoeding krijgen als het misgaat, dan dat zij hulp van een expert krijgen. Niet gek natuurlijk, want je mag ervan uitgaan dat de gemiddelde tweaker beter in staat is om met internetcriminaliteit om te gaan dan de gemiddelde Nederlander. Die laatste groep heeft vermoedelijk ook meer behoefte aan preventietips, en hulp voor als het misgaat.

Iedereen kan slachtoffer worden

Ondanks het bovengemiddelde kennisniveau geldt dat ook een tweaker slachtoffer kan worden van internetcriminelen. Iedereen heeft weleens een moment van onoplettendheid. En juist dan kan het misgaan. Bijvoorbeeld als je online op zoek bent naar een nieuwe of tweedehands monitor, smartphone of videokaart.

Ben jij wel eens opgelicht door een webshop, of op een tweedehands verkoopsite? Poll Nee, ik ben nooit opgelicht

Ja, voor een bedrag tot € 15

Ja, voor een bedrag tussen de € 15 - € 50

Ja, voor een bedrag tussen de € 50 - € 100

Ja, voor een bedrag tussen de € 100 - € 250

Ja, voor een bedrag tussen de € 250 - € 500

Ja, voor een bedrag van € 500 of hoger

Waardevolle feedback

Natuurlijk zouden niet álle tweakers de Veilig Online Verzekering aan anderen aanraden. Van hen ontving Independer waardevolle feedback. Een aantal reacties lichten we hieronder uit.

‘Als je zelf gewoon goed nadenkt, heb je deze verzekering niet nodig.’ En ‘je kunt mensen beter goed opvoeden, dan dat je alles maar verzekert.’

Samson: “In de ideale wereld zou ik het hier volkomen mee eens zijn. Maar de praktijk laat zien dat het vaak niet zo werkt. Mensen die niet voor hun werk of uit eigen interesse bezig zijn met online veiligheid, zijn nu eenmaal een stuk vatbaarder om slachtoffer te worden. Vergelijk het met een slotenmaker of politieagent. Die hebben de beveiliging van hun huis waarschijnlijk beter in orde dan de gemiddelde Nederlander. En ondanks verschillende overheidscampagnes blijft er bij mensen ingebroken worden.”

‘Met een verzekering tegen cybercrime worden mensen een stuk lakser.’

Samson: “Dat zou natuurlijk kunnen, maar we denken niet dat dit bij een cyberverzekering meer of minder speelt dan bij andere verzekeringen. Daar zien we meestal ook niet dat mensen lakser worden omdat ze nu eenmaal verzekerd zijn. Want ook al ben je verzekerd, de gevolgen van schade blijven vaak vervelend. En veel mensen vinden de administratieve afhandeling toch vaak een hoop gedoe.”

Independer is erg blij met de ontvangen reacties, hoe positief of kritisch dan ook. “Vooral de kritische geluiden zorgden bij ons voor nieuwe inzichten. Een product kan altijd nóg beter worden gemaakt. Jullie input nemen we dan ook zeker mee bij het verder verbeteren van onze Veilig Online Verzekering.”