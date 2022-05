Stem voor de EHA Community Awards en maak kans op een 55"-120Hz-gamemonitor

Als onderdeel van onze nieuwe koers zijn we aangesloten bij de European Hardware Association, een verbond van technologiewebsites uit heel Europa. De EHA organiseert elk jaar de Community Awards, waarbij techliefhebbers uit heel Europa op hun favoriete hardware stemmen.

De EHA bestaat uit KitGuru, io-Tech, PurePC, Lab501, Geeknetic, Hardware Upgrade, HardwareLuxx en CowCotLand. Hardware Info was ook lange tijd lid, maar sinds we de redacties hebben samengevoegd en we ons met Tweakers weer meer op componenten richten, vonden we het logischer dat lidmaatschap over te dragen.

Ons eerste wapenfeit als onderdeel van deze mooie club bestaat uit de European Community Awards, die dit jaar voor de vijfde keer worden georganiseerd. Ook dit jaar vraagt de EHA weer waar jullie voorkeur ligt in meer dan dertig verschillende productcategorieën. In totaal worden de Awards via de EHA-sites gevoed met input van gebruikers uit maar liefst tien Europese landen, waaronder Nederland en België. Daardoor kunnen we een uniek beeld krijgen van welke merken, producten en technologieën in het afgelopen jaar het populairst bleken.

Het staat je vrij in alle categorieën je stem uit te brengen, maar dat hoeft niet per se. Heb je bij een bepaalde vraag geen duidelijke mening, sla hem dan gewoon over. Met één ingevulde categorie zijn we net zo blij als met een volledig ingevuld formulier.

Onder alle deelnemers verloten we een knaller van een prijs: een 55"-Philips Momentum-gamemonitor. Dit VA-scherm is helemaal toegespitst op high-end gaming, met een lage inputlag en ondersteuning voor 4k-beelden op 120Hz, G-Sync en FreeSync Premium Pro, en hdr1000.

Voorwaarden en 'kleine letters'