Lloyd Hopper (Veeam): “Je kunt veel meer met je back-updata dan je denkt”

Wie zegt dat goed datamanagement belangrijk is, predikt in de Tweakers-community voor eigen parochie. Data moeten goed benaderbaar zijn, maar natuurlijk niet voor iedereen. En back-ups zijn noodzakelijk, of ze nu op je nas-server thuis staan, op servers op je werk, of elders. Maar denk je ook na over cloud-datamanagement?

Bij bedrijven is datamanagement vaak het staartje van het bewustwordingsproces rond data, zegt Lloyd Hopper, sr. director Technical Sales van Veeam in de Benelux en de Scandinavische landen. Hopper, van huis uit techneut, stuurt de pre-sales (technische) teams aan in deze regio’s. “Meestal is de volgorde: storage, compute, hypervisor, bedrijfskritische applicaties, en dan pas een keer datamanagement, waaronder back-ups.” Op zich is het wel begrijpelijk, geeft hij toe. “Het is net als met verzekeringen, waar je de waarde vaak pas van ervaart wanneer de nood aan de man komt.”

Cloud is hooguit ‘best effort’

Toch is de term ‘back-up’ breed ingeburgerd. Dit was voor Veeam goed te merken toen het bedrijf in back-upsoftware enkele jaren geleden de term ‘data availability’ vaker ging gebruiken. “Dat sloeg toch minder aan”, zegt Hopper. “Iedereen is gewend aan de term back-up.” Maar nu veel werknemers als gevolg van de corona-pandemie meer remote gaan werken, zijn bedrijven nog eens extra goed gaan kijken naar hun maatregelen op het gebied van datamanagement.

Een van de aspecten waarbij ze dikwijls tekortschieten, is cloudcomputing. “Wat we vaak zien gebeuren, is dat men denkt dat het wel goed zit. Bijvoorbeeld omdat een organisatie al gebruikmaakt van Microsoft 365 met OneDrive. De perceptie is dan snel: ‘Het staat bij Microsoft, het zit wel goed’. Toch is dat maar deels waar.” Veel van wat Microsoft garandeert, is hooguit ‘best effort’. Dit is het gevolg van het beleid van Microsoft om bijvoorbeeld verwijderde bestanden binnen Office 365 niet langer dan dertig dagen te bewaren. Voor langetermijnretentie van bestanden zul je toch echt een extra oplossing moeten zoeken.”

Nog veel bedrijven zonder ‘inboedelverzekering’

Veeam, dat dertien jaar geleden startte als bedrijf dat VM’s veiligstelde door middel van back-upsoftware op de hypervisor van VMware, ontwikkelt verschillende oplossingen voor datamanagement voor de cloud. “We willen bewustwording creëren rond de gaten die er op dit gebied vaak nog zijn. In feite is het een inboedelverzekering voor je data. Je kunt dan denken: ‘Waarom heb ik die nodig als ik al sloten op mijn deuren en ramen heb?’ Maar die geven slechts een beperkte garantie.” Een datamanagement-oplossing met een specifieke functie voor de cloud kan data terugschrijven naar een eigen omgeving of wegschrijven naar een ander cloudplatform. Ook een restore-functie in de cloud is mogelijk, zonder dat je daar heel veel moeite voor hoeft te doen.

Hopper merkt dat veel organisaties leren door vallen en opstaan. “Ransomware-aanvallen bijvoorbeeld. We hebben gevallen met bedrijven meegemaakt die door zo’n aanval al hun data kwijt waren. Ook op die behoefte spelen wij in met oplossingen voor Azure en AWS, die wij overigens vaak als eerste in de Benelux uitproberen omdat deze regio bekendstaat als een gebied van early adopters. Van vrij recente datum is de toevoeging van een ‘immutability’-slot voor AWS-back-ups. Je kunt deze als admin voor je data instellen voor een bepaalde periode waarin data alleen kunnen worden gelezen en op geen enkele wijze aangepast of gewist.” Voor Azure is dit overigens nog niet mogelijk. “Dat heeft te maken met Microsoft-standaarden. We zijn hier met Microsoft wel over bezig, de bedoeling is dat we de functionaliteit breder uitrollen.”

3-2-1-0-regel

Hoewel de bewustwording in grote organisaties toeneemt, onder meer door back-upadmins aan te nemen, is veiligheid van data op andere plekken een relatief nieuw concept. “Zeker in het midden- en kleinbedrijf denken veel ondernemers nog vaak dat zij hun data op een schijfje kunnen zetten om die vervolgens in een kast te bewaren. Maar dat is natuurlijk niet veilig. Een harddisk kan stuk gaan, data kan corrupt raken, noem maar op.” Door tips te geven wil Veeam dit verbeteren. Zoals de 3-2-1-0-regel, een principe dat werkt voor elke (virtuele en niet-virtuele) omgeving. De regel is simpel: bewaar ten minste drie kopieën van je data, bewaar deze op twee verschillende media en bewaar één kopie van je back-up off-site. De nul staat ten slotte voor een foutloos restore-proces van data, oftewel: nul zorgen. Het off-site bewaren hoeft overigens niet op een van internet losgekoppelde machine. “Gebruik je de immutability-functie, dan heb je in feite al een air-gapped back-up die online niet is te manipuleren.”

Het slimmer inregelen van het back-up- en restore-proces is een must. Geen oponthoud bij het restore-proces is de inzet als het gaat om goed datamanagement. “Zelfs terwijl het nog enkele jaren geleden gewoon standaard was dat je uren of zelfs dagen moest wachten op het terugzetten van een back-up.” Met Virtual Labs, een geïsoleerde virtuele omgeving binnen de Veeam Backup & Replication-tooling, hebben gebruikers de mogelijkheid van SureBackup, een geverifieerde recovery van je data. Met Secure Restore weet je verder zeker dat de data die je wil terugzetten vrij van ransomware is, en je kunt er met een staged restore voor zorgen dat je compliant bent alvorens je restore uit te voeren. Met Instant VM Recovery van Veeam zorg je ervoor dat je snel je teruggezette data en VM’s weer beschikbaar hebt. Met back-updata wordt direct een VM opgestart (on premise of in de cloud). Binnen enkele seconden kun je hiermee aan de slag en draait de VM, terwijl onder water de rest van de data is overgezet naar de productieomgeving. Mits goed ingericht, bereiken organisaties die hiervoor kiezen een zo laag mogelijke Restore Time Objective (RTO).

Gebruik je data

Een belangrijk winstpunt is ook het gebruiken van je back-updata. “Risico’s hiervan zijn er in principe niet, want je werkt gewoon met een kopie van je data. Je kunt identieke productie- en ontwikkelomgevingen hebben: de beschikbaarheid van real-time productiedata zonder dat je daarvoor veel moet doen. Dat was vroeger voor de meeste bedrijven onmogelijk, maar met alles virtueel en in de cloud is het goedkoop en kun je deze data slim inzetten. Bijvoorbeeld voor testen, ontwikkelen en datamining. In het laatste geval natuurlijk alleen als de data aan AVG-eisen voldoet. Of voor gewoon dagelijks beheer, zoals patches uitrollen en kijken hoe kritische applicaties reageren.”

Hopper vindt het ‘zonde’ dat veel bedrijven hun back-updata wegschrijven en vervolgens helemaal niet gebruiken. “Het is net alsof je een auto koopt en die alleen gebruikt voor noodgevallen, terwijl je die auto ook gewoon elke dag kunt gebruiken. Wij zeggen dan ook: zet je back-updata in, het opent allerlei mogelijkheden en je bespaart er geld mee als je dit doet als alternatief voor parallelle productie-, ontwikkel- en testomgevingen met afzonderlijke resources.” Om het bewustzijn rondom mogelijkheden als deze te vergroten, is de tech-community hard nodig, beseft Hopper. “Wij richten ons als merk commercieel veelal op beslissers, maar de tech-community staat wel centraal voor ons.”

Rolls Royce of Ford Fiësta?

Hoewel Veeam b2b verkoopt aan bedrijven, stelt het ook gratis software beschikbaar aan thuisgebruikers en kleine ondernemingen. Zo hebben zij een goede en gratis back-uptool zonder de poespas die b2c-softwarebedrijven er omheen verzinnen. Maar zoals wel vaker bij softwareoplossingen gaat ook de regel op dat goed gereedschap geen meerwaarde heeft als iemand het niet goed gebruikt. Of zoals Hopper het zegt: “Wij zien bedrijven die een Rolls Royce hebben gekocht en hem vervolgens gebruiken als een Ford Fiësta.” Zijn boodschap: “Benut je gereedschap volledig en laat de data voor je werken.”

