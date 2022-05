Check, Choose & Win: Discussieer mee en maak kans op een externe consoleschijf

Bij het concept Check, Choose & Win verlangen Tweakers Partners een actieve bijdrage van de community. Geef je ongezouten mening en wellicht levert het zelfs een fraai product op. Wie meer opslagruimte voor een PlayStation 4 of Xbox One nodig heeft, sluit een externe harde schijf aan. Maar welke precies? Dat is de vraag die we jou stellen. Meng je in de discussie en maak kans op een nieuwe externe schijf voor jouw gameconsole!

Fabrikanten brengen externe schijven op de markt die speciaal zijn bedoeld voor externe koppeling met een gameconsole. De vormgeving van deze producten sluit vaak naadloos aan bij een PlayStation 4 of Xbox One. Daarnaast bieden ze voldoende ruimte om tientallen complete games op te slaan. MediaMarkt en Seagate slaan de handen ineen en willen van de Tweakers-community weten welke harde schijf de voorkeur geniet. Meld je aan en geef je stem aan één van de vijf deelnemende producten.

Schijven voor PlayStation 4

De Seagate PS4 Game Drive biedt 2TB of 4TB opslagruimte en is voorzien van een USB3.0-poort. In de behuizing bevindt zich een 2,5 inch grote schijf met een toerental van 5400rpm. Deze opslagdrager sluit je via een USB-kabel van 46 centimeter aan op je PlayStation 4. De zwarte case heeft een aluminium constructie, met aan de zijkant een blauwe rand.

Schijven voor Xbox One

Bezitters van een Xbox One kunnen met de witgekleurde Seagate Game Drive for Xbox - Game Pass uit de voeten. Hierbij heb je keuze uit 2TB of 4TB opslagcapaciteit. Het formaat van de behuizing valt mee, want er is gekozen voor een harde schijf met de 2,5-inchformfactor. Het toerental bedraagt 5400rpm. Bij de 2TB- en 4TB-versie is een Xbox Game Pass Ultimate-lidmaatschap van respectievelijk één maand en twee maanden inbegrepen.

Wens je meer opslagcapaciteit, dan is de Seagate Game Drive Hub for Xbox One een interessante optie. De behuizing is hiervan wel iets groter, want er is een 3,5-inchschijf van 8TB met een toerental van 5400rpm ingebouwd. Alle Xbox-schijven zijn voorzien van een USB3.0-slave-aansluiting. Opvallend genoeg heeft de Seagate Game Drive Hub for Xbox One zelf ook twee reguliere USB3.0-poorten voor het koppelen van randaccessoires. In tegenstelling tot de andere schijven vereist deze Game Drive Hub rechtstreekse netvoeding.

Eenvoudig installeren

Alle genoemde externe schijven zijn door Seagate in samenwerking met Sony en Microsoft ontwikkeld. De opslagdragers laten zich dan ook eenvoudig installeren. Nadat ze op een gameconsole zijn aangesloten, verschijnt er vanzelf een configuratiemenu. Het is dus een koud kunstje om de opslagruimte aan het apparaat toe te wijzen. Herkent de gameconsole de extra opslagruimte onverhoopt niet? Een voordeel van de aanschaf in een fysieke winkel is dat je bij een vestiging in de buurt advies kunt inwinnen. Bij problemen breng je het product gewoon weer terug. Verder bieden sommige elektronicaketens een snelle afhaalservice. Zo kunnen MediaMarkt-klanten het product bijvoorbeeld online bestellen om het daarna binnen twee uur in de dichtstbijzijnde vestiging op te halen.

Geef je mening

Welke externe harde schijf van Seagate is de beste aanvulling voor jouw gameconsole? Geef via onderstaande poll aan welk product jouw voorkeur heeft, onderbouw je keuze in een reactie onder het artikel en maak kans op het product. De winnaar mag een uitgebreide review in de Pricewatch schrijven en het product houden.

Welke externe harde schijf krijgt jouw stem? Poll Seagate PS4 Game Drive 2TB (€ 72,90)

Seagate PS4 Game Drive 4TB (€ 106,99)

Seagate Game Drive for Xbox - Xbox White - Game Pass 2TB (€ 66,-)

Seagate Game Drive for Xbox - Xbox White - Game Pass 4TB (€ 109,90)

Seagate Game Drive Hub for Xbox One 8TB (€ 167,99)

Nee, ik laat deze actie aan mij voorbijgaan

De opties zijn uitgeschakeld omdat de deelname gesloten is

Actievoorwaarden

Je Tweakers-account moet voor 11 oktober 2020 actief zijn.

Meedoen kan tot en met 19 oktober 23:59 2020, alleen via de poll.

Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen. Je kunt één keer aan de poll deelnemen.

Winnaar krijgt uiterlijk 20 oktober 2020 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

Winnaar wordt random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Winnaars is bereid en beschikbaar om in de twee weken na ontvangst het product te testen en een uitgebreide review te publiceren in de Tweakers Pricewatch.

Na het publiceren van de review mag de winnaar het product houden.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Medewerkers van Tweakers, Mediamarkt en Seagate zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.