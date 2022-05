Registreer je gratis voor de Digital Tweakers Meet-up Privacy & Security!

Ook dit jaar organiseert Tweakers weer een Meet-up over privacy en security, en deze vindt plaats op zaterdag 7 november van 13.00 tot 17.30 uur. Natuurlijk gaat het dit keer een beetje anders, maar we hebben inmiddels genoeg ervaring met digitale meet-ups om ook deze editie een groot succes te maken. En daar hoort uiteraard een ijzersterke groep sprekers bij!

Zo wordt de openingskeynote verzorgd door Christiaan Triebert, die als onderzoeksjournalist bij The New York Times werkt en was werkzaam bij onderzoekscollectief Bellingcat. Hij vertelt hoe je met openbare data de beste verhalen kunt vinden en vertellen. Ook komt Daniël Verlaan spreken, de RTL-journalist die je ongetwijfeld kent van zijn scoops rond online kinderpornonetwerken en andere duistere kanten van het internet. Daniël bundelde die verhalen, en nog veel meer, in zijn boek ‘Ik weet je wachtwoord’. Tijdens de meet-up vertelt hij er alles over. Als je wat meer de technische diepte in wil gaan, kun je luisteren naar Bert Hubert van PowerDNS, die onder andere spreekt over dns-over-https, een onderwerp dat veel mensen in de securitygemeenschap verdeelt.

Vorig jaar moest hij de avond voor de meet-up afzeggen wegens persoonlijke omstandigheden. Als je Victor Gevers toen hebt gemist, kun je dit jaar alsnog luisteren naar zijn verhalen over responsible disclosure en bughunting, want dit jaar is hij ook een van de sprekers tijdens de Meet-up.

Op de meet-up komen niet alleen onderzoekers, maar ook sprekers die proberen bedrijven te helpen zichzelf te beveiligen - of die ze in ieder geval op de hoogte houden als er iets misgaat. Zo spreekt Myra van Esch van Hoffmann over het gedrag van werknemers, dat vaak een zwakke schakel is in de beveiliging. Die is dankzij hun menselijke emoties namelijk eenvoudig te kraken. Daarnaast komt Fleur van Leusden online om te spreken vanuit haar rol als CISO bij de Autoriteit Consument & Markt. Zij vertelt hoe de infosec-industrie op een heldere en constructieve manier kan bijdragen aan de kennis van een organisatie. Want ‘Brand!’ schreeuwen tegen een organisatie die nergens vuur ziet, helpt niet ...

Tot slot spreekt ook Maarten Sukel, werkzaam voor de gemeente Amsterdam en onderzoeker aan de UvA, op onze meet-up. De hoofdstad zet veel kunstmatige intelligentie in, bijvoorbeeld bij het Object Detection Kit-platform waarmee beeldherkenning kan worden gebruikt om zaken als afval of graffiti te detecteren. Maar bescherm je de privacy van burgers als je zulke technieken gebruikt? Daar vertelt Sukel alles over in zijn presentatie.

Digitaal

De meet-up vindt dit jaar online plaats, maar daar zijn we inmiddels wel aan gewend, toch? We hebben inmiddels veel ervaring met digitale meet-ups. Tijdens de Digital Meet-up Privacy & Security kun je zowel plenaire sessies met de keynote-sprekers volgen, als break-out-sessies over meer specifieke onderwerpen. Daarnaast kun je in de pauzes een kijkje nemen bij verschillende partners om er informatie op te halen. Vier partners hebben zich aangesloten bij de meet-up: Chipsoft, Seagate, de politie en NortonLifeLock!

Registreer je nu!

Mocht je enthousiast zijn geworden en wil je graag zeker zijn van een online plekje om de Digital Meet-up Privacy & Security te volgen, registreer je dan nu voor een gratis ticket. Het platform dat we voor deze meet-ups gebruiken is EventInsight. De Digital Meet-up Privacy & Security is alleen bij te wonen via je desktop. Om de meeste vragen daarover alvast te beantwoorden, hebben we een Q&A opgesteld.

Nadat je je hebt geregistreerd ontvang je een ticket. De QR-code die is afgebeeld op het ticket wordt niet gebruikt voor deze digital meet-up. Je hoeft hem dus niet te gebruiken voor het aanmeldproces. Op 7 november om 12.30 uur ontvang je een e-mail vanuit @Eventinsight (check ook je spambox) met jouw inloggegevens.

*Edit: Christiaan Triebert is sinds 2015 werkzaam bij Bellingcat.