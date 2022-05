Ict-burgermedewerkers richten voor Defensie 3D-simulator luchtverkeersleiders in

Sinds kort staat op Schiphol-Oost het nieuwe landelijke trainingscentrum voor luchtverkeersleiders, Polaris. Een van de parels hier is de Air Traffic Control Radar and Tower Simulation (ART-sim), een verkeerstoren- en radarsimulator van Defensie met 3D- en 360graden-view. Als ICT-burgermedewerker bij Defensie en projectmanager van dit project was Meint verantwoordelijk voor de verhuizing en inrichting.

Op de ART-sim is ieder vliegveld onder alle (weers)omstandigheden na te bootsen. De simulator werd volledig vernieuwd en verhuisde vanuit het oude trainingscentrum voor militaire luchtverkeersleiders in het Gelderse Nieuw-Milligen naar Schiphol. Op Schiphol trainen de militairen in het nieuwe landelijke trainingscentrum op dezelfde locatie als civiele luchtverkeersleiders.

Luchtverkeersleiders in spé trainen zo’n anderhalf jaar in de gesimuleerde omgeving voordat ze ‘echt’ luchtverkeer mogen begeleiden. “Alles wat komt kijken bij landen, opstijgen en de controle van de vluchten wordt hier geoefend”, vertelt projectmanager Meint. “Je leert hier alle procedures, communiceert met de vliegtuigen en ziet alles voor je op de schermen verschijnen.” Achttien beamers zorgen voor een blikveld van 360 graden en projecteren een 3D-vliegveldomgeving waar het een komen en gaan is van militaire helikopters en vliegtuigen zoals de F-16’s, F-35’s en een enkel Hercules-transportvliegtuig, maar ook civiele passagiersvliegtuigen."

Burgermedewerker

Na een lange (burger)carrière bij onder meer Philips, Digital, Compaq en HP werd Meint in 2018 burgermedewerker bij Defensie. Vanuit de Kromhoutkazerne in Utrecht werkt hij bij JIVC, het IT-bedrijf van Defensie. “We werken met een mix van militairen en burgers in ons team, maar in de praktijk merk je weinig van dat verschil en we hebben elkaar allemaal nodig. Wat je hier wel meekrijgt is dat Defensie een enorm veelzijdige organisatie is. Het ene moment ben je met een simulator bezig, dan weer met radarsystemen of een cloudomgeving. En als projectmanager werk ik ook nog samen met verschillende partijen. Je praat bijvoorbeeld met een softwareleverancier over features en licenties, maar kunt ook een discussie hebben met een architect over een trap of airco-installatie.”



De laatste techniek op het gebied van beamers is in ART-sim verwerkt, evenals een aantal krachtige tower-pc’s als image generator. Deze zijn uitgerust met Intel Xeon E-2136 processors, GeForce GT 710 1GB grafische kaarten en 8GB DDR4 RAM, en er draait Microsoft Windows Server 2019 op. De simulator bevat daarnaast de laatste versie van de gespecialiseerde BEST-software van Micro-Nav, die uniek is omdat het een geïntegreerde opleidingsomgeving is voor air traffic control, met daarin twee hoofdonderdelen: een radaromgeving voor de luchtverkeersleiding van het luchtruim en een torenomgeving voor de luchtverkeersleiding op en rond een vliegveld. “Met deze software kun je een volledig vliegveld opbouwen, en oefenen met eenvoudig te configureren trainingsscenario’s. Wanneer luchtverkeersleiders bijvoorbeeld trainen voor inzet in oorlogsgebieden, kunnen we alle omstandigheden hier al nabootsen. Bovendien kunnen verschillende stressvolle situaties worden geoefend, zoals een onverwachts overstekend voertuig op de landingsbaan, een brandend vliegtuig of plotseling veranderende weersomstandigheden. Door sessies op te nemen, krijgen luchtverkeersleiders na afloop goede feedback over hun beslissingen.”

Achtergrond in werktuigbouwkunde

Hoe enthousiast Meint ook over het systeem is, een echte flightsim-fan is hij niet. Microsoft Flight Simulator 2020 heeft hij bijvoorbeeld nog niet gespeeld. “Ik heb het altijd leuk gevonden om werktuigbouwkunde en IT te combineren. In 1983 heb ik mijn hts-opleiding werktuigbouwkunde afgerond, en daarna ben ik de IT-wereld ingegaan. Tijdens mijn diensttijd automatiseerde ik als officier technische dienst met een Commodore-64 programma het kaartenbaksysteem voor het onderhoud aan voertuigen. Dat was mijn eerste succesvolle IT-project.”

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) is samen met Defensie verantwoordelijk voor de veiligheid van het luchtruim in Nederland. Werken bij Defensie betekent je inzetten voor een groter maatschappelijk belang. Ervaart Meint dit ook zo? “Dat is zeker belangrijk voor mij. Daarnaast heb ik vooral heel veel plezier in mijn werk. In deze omgeving krijg ik veel vrijheid om zelfstandig zaken te regelen. Dat vind ik leuk. Aan de ene kant ben ik als projectleider niet verantwoordelijk voor alle technische details, maar in het geval van de ART-sim moet je bijvoorbeeld wel de vertaalslag kunnen maken naar hoe het allemaal in één ruimte moet gaan functioneren. Daarvoor moet je kunnen samenwerken met anderen, wat mensenkennis vraagt en soms ook het besef dat het niet altijd precies zo gaat als je zelf verwacht.”

Kleinere ruimte

De verhuizing naar Schiphol maakt deel uit van een groter plan om militaire en burgerluchtvaart te integreren. Al in 2017 verhuisden de luchtverkeersleiders van Defensie hier naartoe. Met de opening van Polaris gaat niet alleen de ART-sim, maar ook de opleiding voor militaire luchtverkeersleiders van het Air Operations Control Station (AOCS) in Nieuw-Milligen naar het 711 luchtverkeersleidingssquadron bij LVNL. Uitdagingen waren er daarbij wel. Waar bijvoorbeeld op de oude locatie nog een ruimte van 20 bij 20 meter beschikbaar was voor de 3D-toren, is dit in Polaris nog maar 14 bij 14 meter. Met 18 beamers in een kleinere cirkel - in plaats van de vroegere 8 - is het projectteam er toch in geslaagd de toren even groot te houden. "Het scheelt natuurlijk dat we inmiddels 10 tot 15 jaar verder zijn in de techniek. Met de nieuwe stand van beamertechnologie is dit gewoon mogelijk. De projectoren rond de 3D-toren zijn van het type Norxe P1. Deze gaan nu maar liefst 25 jaar mee, terwijl in de vorige situatie de lampen in de projectoren om de 1200 uur werden vervangen.”

De beeldkwaliteit is er fors op vooruit gegaan. In de oude simulator kwam het nog weleens voor dat gebruikers ‘zeeziek’ werden van verkeerd gekalibreerd beeld, maar in de nieuwe omgeving is dat niet meer het geval. “De look and feel is een stuk beter”, vindt Meint. “We gebruiken bij de radartrainingen nu 4K-beeldschermen en voor de image-generatoren van de 3D-toren krachtige workstations. Het beheer gaat ook een stuk makkelijker. In Nieuw-Milligen moesten we bijvoorbeeld eenmaal per maand de projectoren synchroniseren met een schroevendraaier. Nu gaat dit softwarematig, met een druk op de knop.”

Bezoek van de koning

Het nieuwe systeem moet ongeveer vijftien jaar mee kunnen, is de bedoeling. “Ergens onderweg is misschien nog eens een upgrade nodig. Bijvoorbeeld als de luchtverkeersleiding nieuwe voice control- of radarsystemen krijgt, dan moeten we daarin mee.” Inmiddels is Meint alweer bezig met zijn volgende project, het vernieuwen van een aantal radartorens op Soesterberg, Volkel, Leeuwarden, Twenthe, Woensdrecht en De Kooy (Den Helder). “In principe is het traject van ART-sim, wat in totaal twee jaar heeft geduurd, nu klaar. Al blijf ik wel betrokken bij eventuele technologische vernieuwingen.”

Het bezoek van Koning Willem-Alexander, die Polaris in juli officieel opende, was een verrassing. “We hadden weliswaar een grootse opening gepland, maar vanwege coronamaatregelen werd het allemaal wat kleinschaliger. Het was wel duidelijk dat de koning zeer geïnteresseerd was, wat vast ook te maken heeft met zijn achtergrond als piloot.”

Kwaliteit is belangrijk

Ceremonies als deze maken Defensie toch wel een bijzondere werkgever, vindt Meint. “Iets wat mij verder ook aanspreekt is dat men hier sterk kijkt naar kwaliteit. Vooral veiligheid en betrouwbaarheid zijn essentieel. En anders dan het grote publiek weleens denkt, is Defensie helemaal niet zo’n stugge, hiërarchische organisatie. Hier is juist veel mogelijk als je mensen weet te overtuigen en kunt uitleggen waarom iets moet gebeuren.”

Edit: 12-10-2020 17:25 uur

Meint meldde vandaag dat de eerder aangeleverde specs incorrect zijn. De machines die gebruikt worden, zijn gebaseerd op een Intel Core i7-8700 in combinatie met 16 GB werkgeheugen, een 250 GB SSD, een 1 TB HDD en een Nvidia GeForce RTX 2080.

