Slimme huizen tijdens de Digital Tweakers Meet-up Smarthome

De term smarthome raakt meer en meer ingeburgerd. En dan hebben we het niet alleen over een slimme thermostaat of om tuinverlichting die aan gaat als het donker wordt. Slimme technologie raakt steeds meer verweven met alle facetten van wat we thuis graag doen. Tijdens ons digitale evenement op woensdag 30 september informeren we je uitgebreid over alle ontwikkelingen, bespreken we de nieuwste hardware en software, en delen diverse sprekers hun kennis en ervaring op het gebied van smarthome. Jij kunt er gratis bij zijn!

Voor de Digital Meet-up Smarthome hebben we een gevarieerd programma samengesteld waarmee de online bezoeker zich kan oriënteren en laten inspireren door verschillende soorten slimme software- en hardwaretoepassingen. Daarnaast zijn er diverse specialisten om naar te luisteren en om mee in discussie te gaan. Wat kun je met de getoonde soft- en hardware doen? Wat zijn de voor- en nadelen? Hoe werkt de installatie en configuratie? Hoe gaat het programmeren, de bediening en visualisatie in zijn werk? Al deze topics passeren de revue.

De data van je slimme huis

Een van de aanwezige sprekers is Paulus Schoutsen - oprichter van Home Assisant, een van de populairste softwareplatforms voor smarthomebesturing - die met zijn talk ‘De data van je slimme huis, waar gaat het heen?’ het thema privacy aankaart. Zijn toegankelijke talk gaat over smarthomes die vol met slimme producten zitten die informatie verzamelen. Informatie die een verhaal vertelt over ons en ons leven. Wat doen die producten met die informatie en met wie delen zij hem? En hoe kunnen we ons slimme huis zo inrichten dat je zelf bepaalt waar de data heen gaan en hoe je ze gebruikt?

Het programma (onder voorbehoud)

18:00 - Inloop

18:15 - ‘Zaal’ 1: Femme Taken - Over het bouwen van een smarthome.

‘Zaal’ 2: Rondetafelgesprek met als host Koen Crijns

19:00 - Pauze

19:30 - Partnertalks

20:15 - Pauze

21:00 - Paulus Schoutsen - De data van je slimme huis, waar gaat het heen?

21:45 - (Digitale) borrel

22:00 - Einde

Tijdens de pauzes is het mogelijk om digitaal 'rond te lopen' bij diverse partners die demo's en presentaties geven over de nieuwste producten. De eerste partner die zich heeft aangesloten bij de meet-up is Homey.

Oproep rondetafelgesprek

Ben jij of ken jij iemand die helemaal thuis is in smarthome? Iemand die zijn huisautomatisering heeft opgebouwd rond een basisstation van Homey, Home Assistant, Domoticz of Fibaro? Wij zijn op zoek naar geschikte kandidaten die willen deelnemen aan het rondetafelgesprek. Stuur een e-mail naar concepts@tweakers.net met als onderwerpregel 'Meet-up Smarthome'.

