Deel jouw online project en win een jaar lang gratis BladeVPS van TransIP

Voor het hosten van online projecten biedt een eigen virtual private server verschillende voordelen. Je kunt je vps natuurlijk gebruiken voor je eigen website, maar dat is lang niet de enige toepassing. Wij zijn benieuwd naar de opmerkelijkste creaties binnen de Tweakers-community. Deel ze met ons en misschien win jij wel een jaar lang gratis BladeVPS X4 van TransIP.

Val jij je vrienden en familieleden tot vervelens toe lastig met verhalen over jouw website, Linux-server of smarthomeproject? Stop daar dan nu mee en deel ze met ons! Bij Tweakers vinden we dit soort ideeën juist gaaf, en wat ons betreft kunnen ze niet gek genoeg zijn. Heb jij weleens een toepassing bedacht die nét even anders dan anders is? Een idee dat eigenlijk té leuk is om alleen voor jezelf te houden en waarvoor je best een krachtige vps zou kunnen gebruiken? Naar dat soort ideeën zijn wij op zoek.

Breng jouw project naar een volgend niveau

Samen met TransIP dagen we jullie daarom uit. Wat zijn de meest onverwachte, creatieve, handige of misschien zelfs (al zeg je het zelf) geniale projecten binnen de grootste techcommunity van Nederland? Verras ons en beloon je project met het platform dat het altijd al verdiende. Het is alweer de tweede keer dat wij deze actie doen, samen met TransIP. De vorige editie mocht rekenen op veel belangstelling van tweakers. Maar het is ook alweer een tijdje geleden (drie jaar!), dus ongetwijfeld zijn er tal van nieuwe ideeën ontstaan.

Uit de inzenders kiezen wij de tien meest innovatieve projecten. Deze winnaars krijgen een jaar lang gratis vps van TransIP. Het maakt niet uit wat je opstuurt. Het kan over een website gaan of om stukjes scripting/code voor jouw serverproject. Misschien draai je wel een interessante smarthome-toepassing of een gameserver. Je creatie hoeft niet per se bij TransIP te zijn gebouwd te zijn, maar een GitHub-repositorylink is wel handig. Zo kunnen we checken of je oplossing wel echt zelfgemaakt is en je niet zomaar alle code hebt ‘geleend’ (we beschuldigen uiteraard niemand …).

Wat hebben we nodig?

Tot en met 13 september 2020 12.00 uur kunnen jullie je eigen ideeën of gebouwde toepassingen insturen via transip@tweakers.net. Informatie die we in ieder geval nodig hebben zijn je tweakernaam en voor zover relevant een stukje van je script of code (zolang het maar inzichtelijk is). Gaat het om een website of vps, geef dan in ieder geval een uitleg of omschrijving van je project. Desnoods met zo’n flitsende PowerPoint-presentatie. Verder vragen we om een Github repository-link en/of een link naar je website.

Waar maak je kans op?

Je maakt kans op een BladeVPS X4 in de standaardconfiguratie.Met BladeVPS van TransIP heb je de beschikking over een krachtige self-managed virtuele server waarmee je jouw project naar het volgende level brengt. BladeVPS biedt de features die je daarbij nodig hebt, zoals automatische back-ups en snapshots waarmee je steeds weer gemakkelijk terug kunt naar de laatst werkende versie en je niet bang hoeft te zijn om fouten te maken. 'Kunnen creëren zonder grenzen' is altijd de gedachte geweest bij het ontwikkelen van BladeVPS. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om tot 400TB opslag toe te voegen aan je vps. En je hebt niet alleen de keuze uit je favoriete webbased controlepaneel (DirectAdmin, Plesk of CPanel), maar ook je favoriete OS. Van Windows Server tot Ubuntu, Debian, CentOS, FreeBSD en meer.

Zorgeloos mailen doe je via de TransIP-mailservers en elke vps krijgt een uptime-garantie van 99,99 procent. Je vps is voorzien van een firewall en met HA-IP Pro heb je out-of-the-box de beschikking over een load balancer waarmee je je jouw infrastructuur verdeelt over geografisch gescheiden availability-zones. En dan hebben we het nog niet eens over de veelgeroemde helden van de TransIP-klantenservice die al menig tweaker hebben geholpen bij lastige vraagstukken. Meer informatie over BladeVPS vind je via www.transip.nl/vps

Inzenden maar!

Wij geven tien keer een jaar BladeVPS X4 bij TransIP weg. Doe mee en verras ons met jouw geniale creatie! Stuur dus voor 13 september 2020 12.00 uur een mail naar transip@tweakers.net en gebruik als onderwerpregel 'Winactie TransIP'. De code zullen wij niet delen en enkel gebruiken om deze actie te controleren. Lees hier meer over ons privacybeleid.

Actievoorwaarden

De actie loopt tot en met 13 september 2020, 12.00 uur.

Stuur je idee of gebouwde toepassing uiterlijk 13 september 12.00 uur per mail naar transip@tweakers.net met als onderwerpregel 'Winactie TransIP'.

TransIP en Tweakers kiezen de tien beste inzendingen uit en zullen deze als winnaar benoemen. De winnaars van de actie zullen via e-mail op de hoogte worden gesteld. Winnaars krijgen uiterlijk 16 september bericht.Niet-winnaars ontvangen geen bericht. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

De winnaars van de actie winnen een BladeVPS X4 in de standaardconfiguratie.

De prijs is niet inwisselbaar voor contant geld of andere producten en diensten van TransIP.

Niet inbegrepen in de prijs zijn overgebruik, upgrades van het product of aanvullende diensten die bij het product kunnen worden gekozen. Hiermee worden ook diensten bedoeld waar een betaalde licentie voor moet worden afgenomen.

TransIP en Tweakers zijn te allen tijde bevoegd om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen na wijziging per direct van kracht zijn.

Medewerkers van Tweakers en TransIP zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net worden ingediend.