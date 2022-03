Back 2 Reality - Dag 1

Win een ASUS TUF Gaming FX505DT-HN450T

Normaal zouden we dit artikel beginnen met ‘helaas, de zomervakantie is voorbij en het is tijd om terug te gaan naar bijvoorbeeld kantoor of (weer) te beginnen op school’. Back 2 Reality, wat is dat ook alweer? Hoe zag ons leven er pre-corona uit? Bijna de hele wereld is in de afgelopen maanden tot stilstand gekomen. Hopelijk kunnen we het nieuwe schooljaar met hernieuwde energie oppakken, fysiek dan wel digitaal. Back 2 Reality is bij ons in ieder geval altijd een feestje, want we mogen weer leuke prijzen weggeven, dankzij onze partners.

Wat moet je doen om kans te maken op een mooie prijs? We maken het heel gemakkelijk: als je onderstaande actie leuk vindt en dit product wil winnen, hoef je alleen maar in de poll eronder aan te geven dat je kans wil maken!

Vandaag kun je een TUF Gaming FX505DT-HN450T winnen, mogelijk gemaakt door BCC.

Productinformatie vanuit BCC

Specs De concurrentie achter je laten De TUF Gaming FX505DT-HN450T is de gamelaptop die je naar de overwinning brengt. Aangedreven door de nieuwste AMD Ryzen™ 3550H Series-cpu en GeForce GTX™ 1650-gpu. Mede door het thinbezelframe tot 144Hz-ips-scherm krijg je een goede game-ervaring. Efficiënte zelfreinigende koeling in combinatie met de kenmerkende militaire duurzaamheid van TUF maakt deze door de strijd geteste roadwarrior een betrouwbare bondgenoot voor gamers. Schermdiagonaal 15,6'' Resolutie 1920x1080 (full hd) Toetsenbordindeling Qwerty Videochip GeForce GTX 1650 Werkgeheugen 8GB Totale opslagcapaciteit 512GB

Een mooie prijs dus van onze partner van vandaag, BCC. Wil je hem winnen? Vul dan snel onderstaande poll in om automatisch kans te maken.

