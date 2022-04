Check, Choose & Win: Gebruik je liever een Chromebook, laptop of convertible?

Met het concept Check, Choose & Win wordt een actieve bijdrage van de community verlangd. Geef je ongezouten mening, deel je technische kennis en wellicht levert het zelfs een fraai product op. Tweakers-partner MediaMarkt ontvangt graag feedback vanuit de community, zodat de elektronicaketen zijn expertise kan verrijken. Maak kennis met vier uiteenlopende laptops van Lenovo en vertel welk product voor jou de beste prijs-kwaliteitverhouding heeft. Als deelnemer maak je kans om het gekozen product te winnen.

Tweakers-communityleden weten doorgaans precies welk product ze willen, waardoor ze de meeste spullen online bestellen. Wie een apparaat dezelfde dag nog nodig heeft, kan bij MediaMarkt alsnog een online bestelling plaatsen. Je haalt het gereserveerde artikel dan binnen twee uur op bij een vestiging naar keuze. De tweakers die de producten toch nog even willen zien en voelen, kunnen tijdens een winkelbezoekje eventueel advies bij medewerkers inwinnen en apparaten uitproberen. MediaMarkt en Lenovo willen graag van tweakers weten naar welke laptop hun voorkeur uitgaat. Stem in de poll op één van de vier deelnemende producten en verklaar je keuze nader in de comments.

Chromebook C340-15 (81T9000UMH)

Zoals de productnaam al aangeeft, draait deze convertible op Chrome OS. Hoewel de gebruikersomgeving van dit besturingssysteem voornamelijk uit cloudtoepassingen bestaat, is er evengoed 128GB emmc-opslagcapaciteit aanwezig. Het systeem draait op een Intel Core i3-8130U met een klokfrequentie van maximaal 3,4GHz in turbomodus. De grafische chip is een geïntegreerde Intel UHD Graphics 620. Verder is er 4GB DDR4-2400-geheugen aanwezig. Het 15,6 inch grote aanraakscherm bevat een ips-paneel met een resolutie van 1920×1080 pixels. De C340-15 is één van de weinige Chromebooks met een numeriek toetsenbord. Tot slot is het toetsenbord ook nog eens verlicht en telt de behuizing drie USB 3.2-poorten (waarvan tweemaal USB-C).

IdeaPad Flex 5 15IIL05 (81X3002BMH)

Deze convertible heeft een flexibel scharnier, waardoor gebruikers het ontspiegelde aanraakscherm in tentmodus kunnen neerzetten. Een interessante optie voor personen die geregeld naar full hd-video’s op het 15,6-inch-scherm willen kijken. De Intel Core i3-1005G1-processor staat aan het roer van dit systeem en kent een maximale kloksnelheid van 3,4GHz in turbomodus. Daarnaast is er 8GB DDR4-3200-werkgeheugen ingebouwd. Windows 10 Home is op een NVMe-ssd van 256GB voorgeïnstalleerd, zodat gebruikers geen last hebben van wachttijden. Deze convertible is webcamkapers te slim af, want je blokkeert het beeld via een schuifje.

IdeaPad 5 15ARE05 (81YQ002BMH)

De IdeaPad 5 15ARE05 werd al eens door Tweakers gereviewd en kreeg een 8,5 als eindoordeel. Pluspunten zijn met name het hoge contrast van het 15,6-inch-scherm en de lange accuduur. Ook de overige specificaties liegen er niet om. Zo bevinden zich in de deels aluminium behuizing een NVMe-ssd van 512GB en 16GB DDR4-3200-werkgeheugen. De cpu is een AMD Ryzen 5 4500U, waarbij zes rekenkernen draaien op een maximale klokfrequentie van 4GHz in boostmodus. Voor de videoprestaties is de geïntegreerde AMD Radeon Graphics-chip verantwoordelijk. Met de aanwezigheid van een vingerafdruksensor, toetsenbordverlichting en webcamschuifje beschikt deze conventionele laptop over de nodige extra’s.

Ideapad L340-17IRH Gaming (81LL00GXMH)

Met de Ideapad L340-17IRH Gaming ontwikkelde Lenovo een laptop voor prijsbewuste gamers. Voor de grafische weergave is het systeem voorzien van een discrete videokaart, namelijk de Nvidia GeForce GTX 1650 met 4GB GDDR5-geheugen. Opvallend is verder het full hd ips-scherm van 17,3 inch. Het rekencentrum bestaat uit de Intel Core i5-9300HF. Die heeft een nominale kloksnelheid van 2,4GHz, al zijn in turbomodus uitschieters mogelijk naar 4,1GHz. Daarnaast bevat de laptop 16GB DDR4-2400 intern geheugen en een NVMe-ssd van 512GB. Tot slot heeft het toetsenbord blauwe achtergrondverlichting.

Geef je mening

Welke Lenovo-laptop is in jouw ogen zijn geld dubbel en dwars waard ten opzichte van de andere laptops? Stem in de poll op jouw favoriete product en onderbouw je keuze in een reactie onder dit artikel, zodat MediaMarkt lering kan trekken uit de comments. De winnaar mag een uitgebreide review in de Pricewatch schrijven en het gekozen product houden.

Actievoorwaarden

Je Tweakers-account moet voor 9 december 2020 actief zijn.

Meedoen kan tot en met 17 december 23:59 2020, alleen via de poll.

Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen. Je kunt één keer aan de poll deelnemen.

Winnaar krijgt uiterlijk 18 december 2020 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

Winnaar wordt random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Winnaars is bereid en beschikbaar om in de twee weken na ontvangst het product te testen en een uitgebreide review te publiceren in de Tweakers Pricewatch.

Na het publiceren van de review mag de winnaar het product houden.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Medewerkers van Tweakers, Mediamarkt en Lenovo zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.