December Prijzen Parade - Dag 4

De Predator XB273GXbmiiprzx is een echte snelheidsduivel. Deze 27 inch grote fhd-gamingmonitor heeft een refreshrate van 240Hz en 1ms responsetime, en hij is compatible met Nvidia G-Sync. Gamen gaat naadloos, zonder tearing. Dankzij de Vesa Certified DisplayHDR-kwalificatie speel je elke game in de kwaliteit die je verdient, ongeacht het omgevingslicht. De diamantgeslepen, op geometrische vormen geïnspireerde armen accentueren de fraai vormgegeven metalen standaard. Dankzij het ergonomische design kan de monitor worden gekanteld, gedraaid en in hoogte worden versteld. Verder is de Predator XB273GXbmiiprzx uitgerust met twee HDMI 2.0-poorten, een DisplayPort en vier USB 3.0-poorten.



Predator is het premium gamingmerk van Acer en bestaat uit een brede lijn gaminghardware met krachtige pc’s en laptops, bliksemsnelle monitoren en bijbehorende accessoires. Ze zijn uitgerust met snelle processoren en krachtige videokaarten, en hebben unieke koelsystemen, zoals de AeroBlade 3d-ventilatoren. Predator gaat met zijn innovaties tot het uiterste om gamers een betere en nog intensere game-ervaring te bieden. Het volledige aanbod van Predator vind je hier.