December Prijzen Parade - Dag 3

Voor het zesde jaar op rij organiseert Tweakers de December Prijzen Parade! Ondanks dit turbulente coronajaar zijn sommige dingen gelukkig niet veranderd. Zo staat de decembermaand weer volop in het teken van het weggeven en ontvangen van cadeaus. Tweakers doet daar samen met zijn partners vrolijk aan mee, door tijdens de December Prijzen Parade twee weken lang mooie producten weg te geven. Zie jij onderstaande weggeefactie helemaal zitten en wil je als trouw community-lid kans maken? Meld je dan aan via de poll onder het artikel!

Vandaag kun je een SteelSeries Arctis 7P of SteelSeries Arctis 7X winnen, mogelijk gemaakt door SteelSeries.

De draadloze headset SteelSeries Arctis 7X is speciaal ontworpen voor de Xbox Series X, met achterwaartse compatibiliteit voor de Xbox One. Hij werkt echter ook met andere apparaten, via de USB-C-dongle. De headset maakt gebruik van lossless 2,4GHz draadloze audio voor gaming-audio met ultralage latentie. Hij biedt een batterijduur van 24 uur voor continu gamen, eenvoudige bediening via de headset - inclusief ChatMix, en heeft een duurzame lichtgewicht stalen hoofdband en verstelbare elastische skibrilband.

De draadloze headset SteelSeries Arctis 7P is speciaal ontworpen voor de PlayStation 5, met achterwaartse compatibiliteit voor de PlayStation 4 en andere platforms, via de USB-C-dongle. Hij maakt gebruik van lossless 2,4GHz draadloze audio, voor gaming-audio met ultralage latency. De headset biedt daarnaast een batterijduur van 24 uur voor continu gamen, eenvoudige bediening via de headset - inclusief sidetone, en heeft een duurzame lichtgewicht stalen hoofdband en verstelbare elastische skibril-hoofdband. Let op: de Arctis 7P werkt niet met Xbox-consoles.

Een mooie prijs dus van onze partner van vandaag. Wil je hem winnen? Dan hoef je alleen maar onderstaande poll in te vullen om automatisch kans te maken.

