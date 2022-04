December Prijzen Parade - Dag 2

De Pro Solar maakt deel uit van de brede collectie fēnix 6 Solar-modellen met verschillende afmetingen en uitvoeringen. Ze zien er robuust uit, maar hebben een sportief en modieus design waardoor je deze horloges naast het sporten ook uitstekend in je vrije tijd en zakelijk kunt dragen. De fēnix 6 Solar-serie is uitgerust met Power Glass dat een semitransparante laag zonnecellen integreert op de horlogelens. Door het gebruik van zonne-energie gaat de batterij extra lang mee.



Combinatie van sport en lifestyle

De smartwatches zijn voorzien van ingebouwde trainingsprofielen voor onder andere golf, skiën, hardlopen en fietsen. De fēnix 6 Solar-serie is daarnaast uitgerust met drie nieuwe activiteitenprofielen: surfen, mountainbiken en indoor klimmen. De Pro-serie beschikt over ingebouwde TopoActive Europa-kaarten, skikaarten van meer dan 2.000 skigebieden wereldwijd en kaarten met meer dan 41.000 golfbanen. De complete serie biedt daarnaast een 'lifestyle-dimensie', dankzij contactloos betalen, smartphone-connectiviteit (zowel Android als iPhone) en de mogelijkheid om muziek op te slaan en af te spelen.



Langere batterijlevensduur door zonne-energie

De fēnix 6 Solar-serie heeft een extra lange batterijlevensduur door het gebruik van zonne-energie. De batterijlevensduur van de fēnix 6S en 6S Pro Solar bedraagt maar liefst negen dagen. De fēnix 6 en fēnix 6 Pro Solar gaan in smartwatchmodus zelfs tot veertien dagen mee. Met solar-charging kun je deze batterijduur nog eens verlengen.



Meet je hartslag en zuurstofniveau, en monitor je slaap

Bekijk hoe je lichaam energie gebruikt, door onder andere je hartslag, stress en slaap te monitoren. Zo krijg je een beter inzicht in je gezondheid. Met de Sleeptracking-functie krijg je een uitgebreide analyse van jouw slaap. Houd je slaapritme bij om trends op de langere termijn te ontdekken en gebruik ze als basis voor het doorvoeren van slimme aanpassingen aan trainingen.



Kortom, een serie smartwatches waarmee je mag worden gezien!