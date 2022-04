Elektrisch rijden: elektromotor, software en veranderende functies van rijden

In het vijfde artikel dat Tweakers Partners samen met Mobility Service heeft geschreven, kijken we naar de razendsnel veranderende techniek onder de motorkap van elektrische auto’s. Volgens sommigen moeten de grootste innovaties namelijk nog komen. “Een auto die op fossiele brandstof rijdt wordt naarmate hij ouder wordt, langzaam slechter. Een elektrische auto wordt alleen maar beter.”

Wanneer er globaal wordt gekeken naar de evolutie van auto’s, kan men stellen dat autovoertuigen steeds veiliger, sneller, schoner en slimmer worden. Cruise control en lane assist zijn twee slimme toepassingen die bij de meeste auto’s inmiddels volledig zijn ingeburgerd. Alexander Boon van Mobility Service: “Deze twee technieken zijn natuurlijk niet exclusief aan elektrische auto’s (EV’s) voorbehouden. Maar we zien wel duidelijk dat EV’s de transitie van ‘domme’ naar ‘slimme’ auto’s versnelt. Dat komt omdat de techniek van elektrische auto’s per definitie nieuw en vooruitstrevend is.”

Elektromotoren en de impact op de rest van de auto

Samen met het accupakket vormt de elektromotor het kloppend hart van de elektrische auto. De verwijzing naar het spreekwoordelijke kijkje onder de motorkap klopt bij EV’s eigenlijk niet meer. Althans, als we over Tesla spreken. Alexander: “Bij Tesla wordt de elektromotor aan de voor- en achterkant van de assen geplaatst. Daardoor krijg je enerzijds meer ruimte in de auto en anderzijds kun je de rest van de auto efficiënter inrichten. Door de 50/50 weight distribution is de balans van Tesla-modellen veel beter, omdat het zwaarste onderdeel van de auto niet voorin is geplaatst.”

Een bijkomend voordeel van het plaatsen van de motoren op de assen is dat de manier verandert waarop een auto wordt ontworpen en opgebouwd. Er zijn meer mogelijkheden voor aerodynamica, wat bijdraagt aan de snelheid en efficiëntie. “Bij Tesla zie je dat heel duidelijk aan de stompe neus en de ‘vissenkom’-zijkanten”, lacht Alexander. “Maar ook bij andere aanbieders van EV’s begin je afwijkende looks te zien. Zonder dat we het doorhebben beginnen auto’s nu ook aan de buitenkant te veranderen, omdat een elektromotor nu eenmaal minder ruimte inneemt.”

De grille aan de voorkant van auto’s zal bij EV’s bijvoorbeeld op termijn volledig verdwijnen. De noodzaak om lucht de motor in te zuigen is er simpelweg niet meer. Er werd lange tijd aan vastgehouden om de eenvoudige reden dat veel autogebruikers een grille als aantrekkelijk bestempelen.

De elektromotor bevindt zich bij veel andere autofabrikanten dan Tesla nog wel op de traditionele plek onder de motorkap, maar dat gaat volgens Alexander snel veranderen. “De meeste elektrische auto’s van Volkswagen, Kia en andere aanbieders komen van dezelfde productielijn als de fossiele varianten. Daardoor zijn veel EV’s nu nog gebaseerd op het ontwerp van brandstofauto’s. Wanneer de traditionele automerken overschakelen op een aparte EV-lijn zullen ze Tesla kunnen volgen als het om opbouw en balans gaat.”

Elektrische auto’s en de vele toepassingen van software

EV’s zijn meer dan andere voertuigen gestoeld op software. De software vormt een cruciaal onderdeel van de auto en is belangrijk voor de rijbeleving. Auto’s kunnen via 4G, 5G of wifi ‘s avonds worden geüpdatet, zodat de eigenaar de volgende ochtend met de laatste besturingssoftware en snufjes verder kan rijden. Dit heeft ook impact op het onderhoud van de auto. Over The Air (OTA)-onderhoud zorgt ervoor dat de auto zelf controleert of alles nog naar behoren werkt, maar het kan ook op afstand problemen oplossen. Voor consumenten natuurlijk ideaal, zij hoeven niet meer naar de werkplaats van een garage te rijden. Voor monteurs en garages kan dit echter een enorme verschuiving betekenen. Bestaat hun baan op termijn nog wel? Alexander: “Het zou niet verkeerd zijn als garagepersoneel zich laat omscholen. Het traditionele beeld van de monteur met smeer op zijn handen verandert in een werknemer achter een laptop. Daarnaast zal de consument veel meer zelf kunnen doen. Of, beter gezegd, de auto doet het al voor je.”

Een ander voordeel van de aanwezige software is dat een EV steeds meer functies erbij krijgt, ook na de initiële aanschaf van de auto zelf. Alexander: “De ontwikkeling van de techniek in EV’s staat nooit stil en met software-updates worden functionaliteiten in bestaande elektrische auto’ s steeds beter en uitgebreider. Een auto die op fossiele brandstof rijdt wordt naarmate hij ouder wordt, langzaam slechter. Een elektrische auto wordt alleen maar beter. Zo kon Tesla in een bepaalde staat in Amerika tijdens de dreiging van een orkaan het kleinere accupakket van de Model S-auto’s op afstand upgraden naar een groter accupakket. Dit om ervoor te zorgen dat auto’s in geval van nood langer konden doorrijden.”

Autonoom rijden en veranderende functie van de auto

Als experts praten over autorijden in de toekomst, gaat het vaak over autonoom rijden. De tijd dat iemand achter in een auto koffie drinkt en ondertussen een dossier doorneemt terwijl het voertuig de passagier via een vooraf ingestelde route van A naar B brengt, is minder ver dan we denken, stelt Alexander. De stap naar autonoom rijden is klein. Overheden zijn om veiligheidsredenen terughoudend, maar de techniek is er al. Bij Tesla kun je voor 7.500 euro een autonoom rijpakket (Autopilot) aanschaffen, en ook bij andere aanbieders zal die mogelijkheid zich de komende jaren aandienen.”

Autofabrikant Xpeng, ook wel ‘het Chinese Tesla’ genoemd, zet vol in op autonoom rijden. Voor de auto’s van modeljaar 2021 zijn de aanwezige systemen al ver ontwikkeld. Xpeng maakt gebruik van lidar (laser for imaging detection and ranging) om afstanden te bepalen. Bijkomend voordeel is dat lidar ook goed werkt in het donker. De auto’s van de Chinese fabrikant worden uitgerust met 32 sensoren. Naast lidar krijgen klanten onder meer millimetergolf-radars, ultrasone sensoren en hd-camera’s in hun bolide meegeleverd.

Met de grootschalige ontwikkelingen op het gebied van autonoom rijden, vragen steeds meer mensen zich af of autorijden überhaupt nog wel dezelfde functie zal bekleden in de toekomst, met name in drukke steden. Alexander: “Mede door het vele thuiswerken beseffen steeds meer mensen nu dat het rijden in de spits geen pretje meer is. De lol is daar wel van af. Er wordt veel gesproken over deelauto’s, waarbij ook taxi- en koeriersdiensten gebruik kunnen maken van elektrische auto’s van derden. Een auto staat 80% van de tijd stil. Als je als consument extra geld kunt verdienen door een auto voor bepaalde dagen of dagdelen beschikbaar te stellen aan externe partijen, voorzie ik dat een groep mensen daar zeker voor is te porren.”

(We zijn benieuwd hoe de Tweakers-community hierover denkt. Zou jij tegen betaling jouw auto willen delen met derden?)

Zullen fossiele auto’s helemaal verdwijnen? Alexander denkt van niet, al zal de brandstofauto op termijn een hobbyproject worden. “Vergelijk het met de papieren krant en het online nieuws. De krant is ook niet volledig verdwenen, maar het marktaandeel is wel een stuk kleiner geworden. De papieren versie speelt een kleinere rol, naast de massale manier waarop we ons nieuws digitaal consumeren. Rijden met een EV wordt praktischer en functioneler van aard, met name in steden. De hobbyist zal thuis nog een oldtimer hebben staan om aan te sleutelen en in de weekenden op de buitenwegen mee te rijden. Dat betekent niet dat het rijplezier verdwijnt bij een EV. Ook bij elektrische auto’s zal er een duurder segment zijn dat zich richt op echte liefhebbers van snelheid en techniek.’

Heb jij een vraag over elektrisch rijden voor in de podcast? Mobility Service en Tweakers Partners waren van plan om begin 2021 een fysiek event voor jullie te organiseren. In verband met COVID-19 hebben we besloten het zekere voor het onzekere te nemen en dit event nu al te cancelen. Maar er komt iets anders aan dat supertof is! Deze maand wordt een podcast opgenomen waarin Jim Stolze de experts van Mobility Service het hemd van het lijf gaat vragen. Heb jij vragen over elektrisch rijden? Plaats ze in de comments onder dit artikel. Wie weet wordt jouw vraag beantwoord in deze podcast.