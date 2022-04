December Prijzen Parade - Dag 5

Ontketen al je gamingskills met de Fast IPS G-Master GB2470HSU Red Eagle. Met de 24-inch GB2470HSU met 0,8ms mprt en 165Hz verversingssnelheid krijg je al het concurrentievoordeel dat je nodig hebt. Gewapend met FreeSync Premium kun je in een fractie van een seconde beslissingen nemen en hoef je je geen zorgen te maken over ghosting of vegen in het beeld. De ips-paneeltechnologie garandeert een uitstekende beeldkwaliteit en met de Black Tuner-functie pas je gemakkelijk de helderheid en donkere tinten aan, voor beter zicht in schaduwpartijen. Dankzij de in hoogte verstelbare voet wijzig je de schermpositie eenvoudig naar je voorkeur, om comfort te garanderen tijdens marathon-gamesessies.