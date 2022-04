Review-recapvideo: Wat vindt het testpanel van de tv-ontvanger van KPN?

Drie tweakers ontvingen onlangs een oled-tv, een soundbar en de nieuwste KPN tv-ontvanger. Deze Arris VIP5202 heeft voor KPN-klanten een aantal interessante functies in petto, zoals 4k, hdr, Dolby Atmos en een opgefriste gebruikersomgeving met een nieuwe zoekfunctie. De geselecteerde testers deden in het forum al uitgebreid verslag van hun ervaringen. Geen tijd om die volledig te lezen? Kijk voor een samenvatting van de belangrijkste bevindingen naar de review-recapvideo.

De testpanelleden kregen van Tweakers en KPN de taak om gedurende twee weken veelvuldig naar tv-programma’s en videostreams via Netflix en Amazon Prime Video te kijken. Op 17 november werd alle testapparatuur bij de testers thuis afgeleverd. Na uitgebreid testen lieten de tweakers hun gepeperde mening achter in het forum. Presentator Mark Wijsman neemt je in de review-recapvideo mee langs de belangrijkste aandachtspunten.

Bluetooth-afstandsbediening

De compacte behuizing van de Arris VIP5202 viel bij de testers goed in de smaak. Aansluiten was met de meegeleverde kabels zo gepiept, waarbij tester kingofkamikaze het tv-kastje dankzij de meegeleverde bluetooth-afstandsbediening nu moeiteloos in het tv-meubel kwijt kon. Klanten plaatsen de tv-ontvanger dus desgewenst uit het zicht, want het is niet meer nodig om op het kastje te richten. Over de afstandsbediening gesproken: die heeft een vernieuwde indeling en een Netflix-knop.

Vlot navigeren

De Arris VIP5202 beschikt in de vorm van een Broadcom BCM72604B0 8500Dmips-dualcoreprocessor en 2GB DDR4-geheugen over behoorlijke specificaties, en dat was volgens de testers duidelijk te merken. Opstarten en configureren ging erg rap, waardoor de tweakers steeds meteen aan hun kijkavontuur konden beginnen. Ook KPN’s vernieuwde gebruiksomgeving reageerde vlot op opdrachten van de afstandsbediening. De reviewers navigeerden zonder vertragingen door het menu, waarin zowel lineaire televisie als on-demand-diensten op één plek beschikbaar zijn. De verbeterde zoekfunctie verdient hierbij speciale aandacht. Met één trefwoord zoeken klanten voortaan onder meer in tv-zenders en streamingdiensten als Netflix.

Beeldkwaliteit

Met ondersteuning voor 4k, hdr en Dolby Atmos zet KPN met zijn nieuwe Arris VIP5202 een stap voorwaarts. Jammer genoeg ervaarden de reviewers dat het overgrote deel van de televisiezenders nog niet met de genoemde technieken overweg kan. Zo ondersteunen alleen de zenders LoveNature, InSight en Xite momenteel 4k, mits het juiste KPN-abonnement is afgesloten. Overigens probeerden de testpanelleden de verbeterde video- en audiomogelijkheden van de tv-ontvanger wel uit met Netflix, YouTube en Amazon Prime Video. Dat beviel in de praktijk prima. Kingofkamikaze zegt hierover: “Op het gebied van films stelde de tv-ontvanger absoluut niet teleur, want de stap van full hd naar 4k met hdr geeft een wereld van verschil.” Casparz en Niek_Luinge mistten in de gebruikersomgeving nog wel een paar apps, zoals Plex en Disney+.

Meer lezen?

Ga voor gedetailleerde reviews naar het forum.