Filter voor geteste producten en andere releasenotes - Development-iteratie #193

In de afgelopen sprint hebben we weer aardig wat werk achter de schermen gedaan. Over de verbeteringen die wel voor jullie zichtbaar zijn, lees je hieronder in de vorm van wat compacte releasenotes.

Releasenotes

In de vorige iteratie hebben we de nieuwe reviewawards beschikbaar gemaakt. Doel daarbij is om op basis van de tests die we doen, duidelijk advies te kunnen geven over een product. Om ervoor te zorgen dat jullie de geteste producten kunnen terugvinden, hebben we in de Pricewatch een extra filter toegevoegd. Onder de rubriek 'overige' kun je nu op datum zoeken naar door ons geteste producten.

Bij het maken van een advertentie hebben we het verschil tussen een product aanbieden en een product vragen duidelijker gemaakt door de titels van de pagina te veranderen. Ook verwijzen we vanaf het 'Product aanbieden'-formulier door naar het 'Product zoeken'-formulier.

In de Pricewatch-deals-listing zat een bug waardoor in de artikelen daarover geen prijzen van Belgische shops werden getoond. Die bug is gefikst.

De verwijzingen naar de 'Website van het jaar'-verkiezing(en) zijn in zowel beeld als woord van de site verwijderd, bijvoorbeeld uit de footer.

De weergave op mobiele schermen van de testgrafieken zijn verder verbeterd.

Uitlijningsissue van kop 'Reacties' is opgelost.

Serverupgrade