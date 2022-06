Tweakers Testfest - Tientallen testers van nieuwe techproducten gezocht

Wat hebben merken als AVM, Netatmo, AOC en BenQ met elkaar gemeen? Ze leveren allemaal producten voor testpanels tijdens het inmiddels welbekende Tweakers Testfest. Meld je vandaag nog aan en maak kans op het reviewen van bijvoorbeeld een router, slimme video deurbel, gamemonitor of elektrische fiets. Wees er wel snel bij, want het online Kick-off Event vindt al op 14 november plaats.

Het concept van het Tweakers Testfest is eenvoudig. Samen met onze partners selecteren we uit de aanmeldingen enthousiaste kandidaten die twee weken lang met een nieuw product aan de slag gaan. Ze krijgen het product opgestuurd, schrijven een review en mogen het daarna misschien zelfs houden. Het verschilt per testpanel of een deelnemer het gereviewde product na afloop cadeau krijgt of moet terugsturen. Hier kun je per product zien welke afspraak ervoor geldt.

Een maand lang testen, testen, testen

In november staan een heleboel testpanels op de planning. Zo zoekt Tweakers Testfest-partner AVM deelnemers die de FRITZ! Mesh Set (FRITZ!Box 7590 & FRITZ!Repeater 2400) willen reviewen, terwijl Netatmo een slimme video deurbel aan testpanelleden beschikbaar stelt. Verder zijn er testpanels voor verschillende pc-monitoren van AOC en BenQ. Bovendien is het testaanbod dit jaar breder dan ooit, dankzij de introductie van e-bikes. Al deze producten vormen slechts het topje van de ijsberg. Ga voor de complete lijst met testpanels naar het aanmeldformulier. Iedereen kan zich voor het Tweakers Testfest opgeven, dus ook tweakers die nog nooit een gebruikersreview hebben geschreven.

Online kick-off-event

Programma 14 november * 14.00 - 14.05 Opening

14.05 - 14.35 Talk pclinde

14.35 - 15.05 Talk dion_b

15.05 - 15.10 Pauze

15.10 - 15.40 Talk Kiswum

15.40 - 16.10 Talk Mexel

16.10 - 16.40 Talk Dutchiee

16.40 - 17:15 Einde en digitale borrel *Programma is onder voorbehoud

Testers, opgelet! Tijdens deze editie van Tweakers Testfest vindt namelijk een gezellig online kick-off-event plaats. Als je bent geselecteerd voor een testpanel ben je van harte welkom en kun je ook een vriend, vriendin of familielid meenemen! Kortom, bring your own beer en log in op je pc, op zaterdag 14 november van 14.00 tot 17.00 uur. Tijdens deze digitale samenkomst kunnen de reviewers met elkaar kletsen en ervaringen uitwisselen. Verder kun je tips krijgen van de ervaren Tweakers Community-leden pclinde, dion_b, Mexel, Kiswum en Dutchiee, zodat je weet hoe je een review het beste kunt aanpakken. Vragen stellen staat natuurlijk vrij, zodat deze digitale samenkomst een prima startpunt is voor beginnende testers. Ook voorafgaand en na deze livesessie kom je eenvoudig in contact met medetesters. Er is namelijk een speciaal forumtopic geopend waarin testpanelleden reviewervaringen kunnen uitwisselen.

Meld je aan voor het Tweakers Testfest

Wil je graag eens aan een testpanel deelnemen om je ongezouten mening over een product te geven? Dan is dit je kans, want Tweakers zoekt samen met verschillende partners tientallen testers. Meld je via onderstaande button aan en schrijf je in voor één of meerdere testpanels. Als je wordt geselecteerd, is dat voor maximaal één testpanel. Op woensdag 4 november maken we de winnaars bekend, waarna ze de producten zo spoedig mogelijk thuis ontvangen. Neem voor alle overige actievoorwaarden een kijkje op deze pagina.

De winnaars zijn geselecteerd en de aanmeldingen zijn gesloten.