Tech-update over beveiliging en releasenotes - Development-iteratie #194

Ook in de afgelopen sprint hebben we weer veel gewerkt aan zaken achter de schermen. Daarom geven we in deze .plan weer een overzicht van enkele dingen die wel zichtbaar zijn aan de voorkant en een update vanuit tech over beveiliging.

Tech-update over beveiliging

De afgelopen sprint stond voor het techteam in het teken van beveiliging. Beveiliging leeft bij het developmentteam, maar dit is niet altijd zo gestructureerd in documentatie vastgelegd. We zijn daarom begonnen met het inventariseren en organiseren van alles wat we doen met betrekking tot beveiliging. Het doel is om daarmee een beveiligingsplan te maken.

Zo’n plan schrijven kost nogal wat werk en omdat we iteratief willen opleveren, hebben we besloten om te beginnen met een beveiligingsmanifest. Dit document is simpelweg een lijst van standpunten die we uitdragen. Bijvoorbeeld: “Ik geef mensen niet meer rechten dan nodig” of: “Ik maak fouten, dus maak ik gebruik van beveiligingschecks.”

Deze lijst vormt de basis voor het beveiligingsplan en helpt ons verder te bepalen wat we willen verbeteren. Een aantal concrete dingen waar we mee bezig zijn, naast het beveiligingsplan, zijn het onderzoeken van automatische security scan tools en betere bescherming tegen ddos-aanvallen. In de komende paar sprints zullen we dit verder uitwerken.

Tweakers down

Helaas was de site gisterochtend even down. Oorzaak was onderhoud aan de stroomfeeds in onze racks. Hoewel we daarop waren voorbereid, waren er twee servers die met een enkele voeding op dezelfde feed waren aangesloten, tussendoor geglipt. Dat waren twee van de drie 'monitor'-servers voor het ceph-cluster, waardoor dat hele cluster down ging. Daarop liepen de webservers langzaam vast en stopte Apache met reageren. De loadbalancers konden geen requests meer doorsturen naar die servers en de site ging plat.

