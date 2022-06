Meld je aan voor het testpanel en review de AOC AG273QXP-monitor

De tijd dat gamers bij hun beeldscherm moesten kiezen tussen de allersnelste responsetijd en de mooiste, meest levendige kleuren ligt gelukkig alweer even achter ons. Dat bewijst de AOC AG273QXP, een 27-inchmonitor die gebruikmaakt van Nano IPS-technologie. Benieuwd hoe games ogen en spelen op dit scherm? Meld je dan aan voor het testpanel en maak kans op een Azerty-bon ter waarde van 100 euro. Maar liefst acht deelnemers mogen met deze gamingmonitor aan de slag.

AOC heeft zich al meer dan een halve eeuw geleden gespecialiseerd in displaytechnologie. De monitoren van de fabrikant zijn bekend in de zakelijke markt, maar AOC is de laatste jaren ook steeds nadrukkelijker aanwezig in de gamingwereld. De Agon-lijn is naar eigen zeggen ontwikkeld om tegemoet te komen aan de hoge eisen van hardcore gamers, professionele esports-teams en streamers. De Agon-lijn, een Oudgrieks woord voor competitie, strijd en tegenstand, bestaat sinds 2016.

Levendige, stottervrije, haarscherpe gamebeelden

De 27 inch grote AOC AG273QXP-monitor behoort tot de Agon 3-serie en maakt gebruik van de nieuwe Nano IPS-technologie. Bij Nano IPS worden nanodeeltjes op de led-achtergrondverlichting van een ips-displaypaneel aangebracht. Deze deeltjes absorberen overmatige lichtgolflengten om het kleurengamma van het scherm te verhogen, zodat beelden kleurrijk, vol en levendig worden getoond. Het scherm heeft een responstijd van 1ms en een verversingssnelheid van 165Hz, wat moet zorgen voor soepele en naadloze beelden. Door de pixelresponstijd van 1ms moeten de meest hectische momenten in shooters en racegames zonder vegen (ghosting) op het scherm tot leven komen.

Andere technieken die deze monitor ondersteunt zijn FreeSync en lfc (low framerate compensation). AMD FreeSync Premium-technologie zorgt ervoor dat de verversingssnelheden van de gpu en het scherm worden gesynchroniseerd zodat spelers games zonder storend stotteren kunnen ervaren. AMD FreeSync Premium zorgt voor een verversingssnelheid van minimaal 120Hz. Dit vermindert wazigheid en verscherpt het beeld om een meer levensechte ervaring te realiseren. De lfc-functie voorkomt de kans op haperende beelden als de beeldsnelheid lager is dan de verversingssnelheid.

Meedoen met het Tweakers-testpanel

Ben jij geïnteresseerd in gamemonitoren en lijkt het je leuk om een review te schrijven over de AOC AG273QXP? Vul dan hieronder de poll in en geef aan dat je dit nieuwe scherm wil testen. Uit alle inzenders selecteren we willekeurig acht winnaars.

Edit: het woord winnen uit de poll gehaald. Je krijgt een cadeaubon, en niet de monitor.

