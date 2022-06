YourMacStore biedt de kans om de Apple Watch SE te reviewen én te winnen!

Niet iedereen heeft een Apple Store in zijn of haar omgeving en door de coronapandemie is fysiek winkelen sowieso al een uitdaging. Online zijn er natuurlijk wel talloze opties om te shoppen. YourMacStore is daarbij een van de online Apple-experts van Nederland. Samen met deze webshop organiseert Tweakers een testpanel voor de nieuwe Apple Watch SE.

Apple-liefhebbers weten allang dat er diverse webshops zijn die zich opwerpen als expert op het gebied van de felbegeerde producten van de techreus uit Cupertino. YourMacStore is zo’n partij die zich, door een exclusieve focus op Apple, presenteert als specialist. Aan het aanbod ligt het in ieder geval niet: er is een uitgebreid assortiment beschikbaar van nieuwe en refurbished (via Renewd) Apple-producten. En zoals de meeste webshops heeft ook YourMacStore een ‘voor 23:59 besteld, morgen in huis’-beleid.

Wie nu naar de webshop gaat, ziet uiteraard de nieuwste producten in de etalage: de MacBook Air en de MacBook Pro met beide de nieuwe M1-chip, die onlangs door Apple zijn aangekondigd. Uiteraard zijn ook de nieuwe Apple Watches uit voorraad leverbaar. Opvallend is dat YourMacStore claimt altijd scherpe prijzen te hanteren en korting te geven op bijna alle producten. We hebben niet de hele inventaris gecontroleerd, maar de kortingen kunnen behoorlijk oplopen. Soms gaat het om een paar euro, maar in andere gevallen kan YourMacStore meer dan 200 euro goedkoper zijn dan Apple zelf. En over prijzen gesproken: als we de medewerkers van YourMacStore mogen geloven, zijn de voorbereidingen voor Black Friday al in volle gang.

Sneller, groter, gezonder

In september onthulde Apple zijn nieuwe smartwatches: de Apple Watch SE en Series 6. Daarmee nam het bedrijf opvallend genoeg afscheid van de Apple Series 5. Wie nu online kijkt bij Apple (of YourMacStore) ziet dat dit model - dat nog maar een jaar oud was - niet meer wordt aangeboden. Door de SE te introduceren als tussenmodel van de Series 3 en het vlaggenschip, de Series 6, heeft de consument genoeg keuze, zo redeneert Apple.

De Apple SE kent overigens grote verschillen met het Series 3-model. Beide SE-modellen (40mm en 44mm) hebben een Retina-display dat 30% groter is dan dat van de Series 3. Ter vergelijking: de Series 3 (42mm) heeft een beeldoppervlak van 740mm² en de nieuwe SE (40mm) van 759mm². De achterzijde is gemaakt van keramiek en saffierkristal en kent tal van verbeterde en aanvullende gezondheidsfuncties, een nieuwe hartslagsensor en valdetectie. De smartwatch is bovendien uitgerust met de nieuwe S5 SiP-chip met 64bit-dualcoreprocessor, Bluetooth 5.0 en 32GB opslagcapaciteit. Ter vergelijking: de Series 3 biedt slechts 8GB.

Apple Watch SE testen

YourMacStore geeft leden van Tweakers-community de kans een review te schrijven over de nieuwe Apple Watch SE. In totaal mogen twee tweakers de nieuwe smartwatch testen. Na afloop mogen ze de Apple Watch SE bovendien houden. Wil jij kans maken op deze nieuwe smartwatch en je bevindingen als een van de eersten opschrijven in een review? Meld je dan aan via onderstaande poll. Als je al ideeën hebt over welke onderdelen je graag zou willen testen of terug zou willen zien in een review, deel ze dan onderaan in de comments. Er is van beide modellen een smartwatch beschikbaar om te testen: een Apple Watch SE 40mm en een 44mm-model.

