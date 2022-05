Symfony-update, V&A-blokkade en meer - Development-iteratie #199

Nieuw jaar, nieuwe releasenotes. Tijdens de feestdagen zijn de aanwezige developers druk geweest met het updaten van verouderde Twig-templates. Verder is er een V&A-blokkade mogelijk gemaakt, is er een nieuw notificatietype en zijn er bugs gefikst.

Symfony-update

In oktober kondigden we al aan werk te gaan maken van de upgrade van Symfony 4 naar 5. Het belangrijkste obstakel daarbij was dat Symfony besloot te stoppen met ondersteuning voor php-templates.

De periode rond Kerst en oud-en-nieuw is doorgaans nogal rommelig door allerlei vrije dagen. Bovendien neemt niet elke collega dezelfde dagen vrij. Daarom werken we in die periode meestal volgens Kanban, waarbij we domweg een reeks taken klaarzetten en daar zoveel mogelijk van proberen op te lossen. Vaak gaat dat om bugs en kleine verbeteringen, deze keer kozen we ervoor om ook wat tijd daarvan te gebruiken voor het omzetten van php-templates naar twig.

We begonnen met een lijst van 323 php-templates die we nog moesten omzetten. Van die templates was van 33 stuks ook al een twig-versie, bijvoorbeeld omdat we formulierelementen zowel in php als in twig gebruikten, dus die hoeven we alleen maar te verwijderen. Uiteindelijk hebben we 199 templates weten om te zetten naar twig, waarmee we een flinke hap hebben genomen uit die lijst. Helaas betekent dat ook dat er nog 91 templates over zijn om te worden omgezet, dus we hebben nog wat werk te doen voordat we eindelijk naar Symfony 5 over kunnen.

Notificatie bij verplaatsen forumpost naar ander topic

Er is een nieuw notificatietype toegevoegd: een melding als een moderator een forumpost heeft verplaatst of verwijderd (verplaatst naar de 'Trashcan'). Er zijn drie verschillende uitkomsten, dat heeft te maken met de toegang die je hebt tot bepaalde fora:

Als je toegang hebt tot het topic waar de reactie naartoe is verplaatst: "Een moderator heeft een forumpost van jou verplaatst naar <topic>."

Naar een topic waar je geen toegang toe hebt: "Een moderator heeft een forumpost van jou verplaatst naar een besloten topic."

Als een forumpost is verwijderd: "Een moderator heeft een forumpost van jou verwijderd uit <topic>."

V&A-blokkade

Het komt nog weleens voor dat de V&A-admins een gebruiker alleen voor dit onderdeel van de website willen blokkeren, bijvoorbeeld omdat de gebruiker minderjarig is, onder bewindvoering staat of een zakelijke verkoper is die zich niet (goed) aan de regels houdt. Tot op heden was het alleen mogelijk om een algehele ban te krijgen, maar nu is er ook de V&A-blokkade.

Met deze beperking kun je geen nieuwe advertenties plaatsen, geen biedingen doen en geen reactie plaatsen bij advertenties. Het is een blokkade die actieve deelname aan V&A blokkeert, waardoor het ongeveer hetzelfde is als iemand die niet is ingelogd.

Gereserveerd naar Verkocht

Het aanpassen van een gereserveerde Vraag & Aanbod-advertentie naar Verkocht was een omslachtig proces en voor sommige gebruikers was de status Verkocht helemaal niet te vinden. Deze flow is verbeterd en dit maakt het makkelijker om de status Verkocht te selecteren voor je advertentie.

Bugfixes en kleine verbeteringen