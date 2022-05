Redmi Note 9T - 5G-smartphone leidend in iot-strategie van Xiaomi

Xiaomi bestaat tien jaar en groeit als kool in de Westerse markt. De Chinezen profileren zich nadrukkelijk als Internet of Things-bedrijf, met een immer uitdijend portfolio aan producten: van wearables tot elektrische fietsen en van luchtreinigers tot camera’s. Smartphones blijven echter de hoofdrol spelen, zoals de recent uitgebrachte Redmi Note 9T.

Techbedrijven die de wereld willen verbeteren, het roept direct een gezonde dosis scepsis op. Toch is Xiaomi vanuit die gedachte ontstaan. Het bedrijf, ooit door acht man opgericht, wil technologie toegankelijk maken voor iedereen. De naam Xiaomi refereert dan ook aan Mi, het symbool voor rijst: de rijst waar iedereen recht op heeft, aldus de oprichters. Naast de democratisering van technologie was het zo laag mogelijk houden van de eigen marge een belangrijk doel. Die marge bedraagt nog altijd slechts 5%. Dat percentage geldt overigens voor alle producten.

Redmi Note 9T: snel, sterk, stabiel

Een van de scherp geprijsde gadgets van Xiaomi is de sinds kort in Nederland en België beschikbare Redmi Note 9T. Deze 5G-smartphone is beschikbaar als model met 4GB intern geheugen en 64GB opslag, of met 4GB intern geheugen en 128GB opslag. De twee versies kosten respectievelijk 229 en 269 euro.

De Redmi Note 9T is uitgerust met een Dimensity 5G-integrated 800U-soc van MediaTek, die volgens het bedrijf wel 100 procent sneller is dan vorige generaties. De Redmi Note 9T, voorzien van een geïntegreerd modem, is zuinig in stroomverbruik, dankzij de octacore-processor en 7nm-procestechnologie. De Redmi Note 9T biedt daarnaast 5G-connectiviteit via twee simkaarten. De 4x4 MIMO-technologie en antennemogelijkheden moeten zorgdragen voor goede, stabiele verbindingen, ook bij drukte op het netwerk.

Het 3d-gebogen design huisvest een 6,53 inch groot Corning Gorilla Glass 5 fhd+ DotDisplay met een beeldverhouding van 19,5: 9. Het Corning Gorilla Glass zorgt ervoor dat de smartphone tegen een stootje kan en beschermt hem tegen schade bij een eventuele val. Het display kent een verversingssnelheid van 90Hz en een helderheid van 450 nits, en is zuinig voor de ogen: het toestel is gecertificeerd voor Widevine L1 en TÜV Rheinland Low Blue en kan uren hd-beelden streamen zonder dat dit tot vermoeide ogen zou leiden. De achterkant van Xiaomi’s Redmi Note 9T is zo uitgevoerd dat vette vingerafdrukken tot een minimum beperkt moeten worden. In dat kader is het handig dat de vingerafdruksensor aan de zijkant is gepositioneerd.

Camera en accuduur van de Redmi Note 9T

Voor het schieten van foto’s en het maken van filmpjes staat de Redmi Note 9T prima zijn mannetje binnen dit prijssegment. De 48-megapixelcamera aan de achterzijde heeft een 2-megapixeldieptesensor en 2-megapixelmacrolens, en met de 13-megapixelcamera aan de voorkant zit het met selfies nemen ook wel snor. Dankzij de ½-inch-sensor en de isp-architectuur garandeert Xiaomi een goede beeldkwaliteit en snellere verwerking van de beelden, mede dankzij tools als Night, Pro + RAW, hdr en portrait-mode.

De smartphone is uitgerust met een 5.000 mAh krachtige accu en geavanceerde processortechnologie. De smartphone kan met 18W snelladen en wordt geleverd met een 22,5W-oplader. Dankzij de laadtechnologie is de accu drie jaar lang te gebruiken zonder significante degradatie. Rian de Waard, senior salesmanager van Xiaomi Benelux: “De laadtechnologie in de accu van de Redmi Note 9T detecteert het wanneer de accu te warm dreigt te worden, en schakelt processen die veel power vragen dan naar een lager niveau. Doordat de batterij een hoog aantal laadcycli heeft, warmt de batterij niet snel op.”

Xiaomi 5G-smartphones voor de nabije toekomst

De Redmi Note 9T is de allereerste 5G-smartphone in de Redmi Note-serie. Toch is Xiaomi geen nieuwkomer als het op 5G aankomt. Zo was het in 2016 een van de eerste smartphonemerken dat onderzoek deed naar 5G. In 2017 lanceerde Xiaomi de eerste 5G-versie van de concepttelefoon Mi MIX 3 en in 2018 testte Xiaomi als eerste smartphonefabrikant succesvol de 5G mmWave-verbinding. Datzelfde jaar startte de verkoop van de 5G Mi MIX 3.

Op dit moment merken gebruikers dagelijks nog weinig van de voordelen van 5G, maar dat gaat in de nabije toekomst snel veranderen, aldus De Waard: “We verwachten dat 5G in Nederland dit jaar een grote spurt neemt. Zeker nu de meeste providers 5G aanbieden. In 2022 zijn alle 5G-netwerken in Nederland geveild en dan zal iedereen 5G hebben. Deze overgang kost tijd. Toch denken we dat het fijn is om een smartphone te bezitten die toekomstbestendig is.”

“De 5G-smartphonegebruiker zal beter verbonden zijn en meer dingen tegelijk kunnen doen. 5G verzendt ongeveer 20.000 megabit per seconde, waar 4G beperkt is tot 100 megabit per seconde. 5G-verbindingen zullen logischerwijs minder vertragingen hebben en dat kan in zakelijke gesprekken een stuk aangenamer zijn. Bovendien ben je met een 5G-verbinding op je smartphone minder aan huis of wifi gebonden en kun je overal werken”, stelt De Waard.

Internet of things en AI

Behalve als ontwerper van een smartphone die goed gebruik gaat maken van het 5G-netwerk, profileert Xiaomi zich als allround technologiebedrijf. Tien jaar na de oprichting beschikt men inmiddels over een groot ecosysteem van iot-producten die consumenten het leven makkelijker moeten maken. De groei is explosief. In 2020 registreerde het bedrijf wereldwijd maar liefst 289 miljoen iot-apparaten. Dat zijn er 35,8% meer dan het jaar daarvoor. Daarnaast steeg het aantal mensen met vijf of meer aangesloten iot-apparaten met 59%.

“Behalve met een aantrekkelijk prijspunt onderscheiden we ons met tal van andere producten naast de mobiele telefoons in ons portfolio. In China zijn dat er bijvoorbeeld al meer dan 2000, in de Westerse markt zijn het er rond de 200. Toch zal de smartphone altijd een van de belangrijkste pijlers blijven.”

De mobiele telefoons van Xiaomi, of dat nu de Redmi Note 9T of de aankomende Mi 11 is, moeten niet alleen betaalbaar zijn, maar ook de hoofdrol bekleden in de iot-strategie. De Waard: “Het gaat hier om een ecosysteem van Internet of Things-producten die op afstand kunnen worden bediend met de Mi Home-app. Denk aan zaken als de verlichting op afstand bedienen, je alarmsysteem controleren, de lucht reinigen in de woonkamer met een air purifier terwijl je niet thuis bent, en de favoriete Netflix-serie alvast aanzetten zodat je bij thuiskomst direct kunt beginnen met kijken. Alle Xiaomi-producten ondersteunen Google en Alexa, maar de Mi Home-app integreert alleen Xiaomi-producten.”

Behalve dat steeds meer apparaten onderling met elkaar verbonden zijn en met elkaar samenwerken, is artificial intelligence een belangrijk aspect voor het bedrijf. De Waard: “We onderzoeken continue hoe we onze producten meer zelfsturend kunnen maken. Het summum van AI komt samen in een nieuwe zelfsturende fabriek met een oppervlakte van 18.600 vierkante meter. Het betreft hier een werkplaats met een volledig automatische, onbemande productie zonder verlichting of arbeiders. Per jaar kan de fabriek ongeveer 1 miljoen smartphones produceren. Voor de kenners: hier wordt de Mi 10 Ultra bijvoorbeeld gemaakt.”