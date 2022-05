ASUS ROG-line-up voor 2021: evolutie, maar ook verrassingen

Onder de naam Republic of Gamers (ROG) maakt ASUS al sinds jaar en dag hoogwaardige gaminglaptops. De line-up voor 2021 bevat een groot aantal updates, waaronder betere schermen en koeling. Opvallend is daarnaast de komst van een uitgesproken portable convertible 13-inchlaptop met mobiele externe gpu en adapter.

Journalisten kregen op 7 januari al een eerste, exclusieve preview van de veranderingen in de ROG line-up die ASUS tijdens CES in Las Vegas (11-14 januari) presenteert. Daarbij werd direct duidelijk gemaakt dat het afgelopen jaar uitdagend is geweest. Juist doordat we met zijn allen meer dan ooit thuis zitten, is de aandacht voor digitaal entertainment gegroeid. Ondertussen is de markt voor gaminglaptops zeer competitief en moet ASUS hierin opboksen tegen meerdere grote spelers. Toch lukte het om het marktaandeel te vergroten. Stilzitten is hier geen optie en om in 2021 het succes te herhalen, moet het bedrijf blijven innoveren.

Wat is gebleven, is het kenmerkende ‘cyberpunk’-design van de ROG-hardware, onder meer voor de Zephyrus- en Strix-series en de ASUS TUF-gamingmodellen. De materialen doen heel premium aan en enkele modellen (zoals de ROG Strix SCAR15 en ROG SCAR17) zijn dankzij een dunnere rand om het scherm compacter geworden, wat ook resulteert in meer ‘screen estate’ en een lager gewicht. Verbeteringen zijn over de hele line-up te vinden, onder meer op het gebied van design, performance, koeling, schermen en geluid. Er zijn bijvoorbeeld nieuwe accu’s die binnen dertig minuten tot vijftig procent opladen, er zijn lichtere adapters, en type-C-laders zijn nu overal de vaste standaard. Door gebruik van liquid metal-koeling op de processor en verbeterde ventilatoren zijn de laptops stiller geworden en verschillende modellen zijn uitgerust met een wqhd-scherm. Verschillende modellen (TUF Dash F15, ROG Strix G15, ROG Strix G17, ROG Strix SCAR17, ROG Zephyrus G15) zijn uitgerust met grafische kaarten uit de Nvidia GeForce RTX 3000-familie. Deze modellen zijn ook voorzien van AMD Ryzen 9 5900HX-processoren (3,1GHz, 16M cache, tot 4,5GHz)

ROG Flow X13

De meeste veranderingen laten zich vangen onder de noemer ‘evolutie’. Met de toevoeging van de ROG Flow X13 aan de line-up gaat ASUS echter een stapje verder. Of een dergelijke serieuze 13-inch-gaminglaptop straks vooral een nicheproduct zal blijken of juist een gat in de markt: de tijd zal het leren. Maar interessant is het absoluut. De ROG Flow X13 is 15,8mm dun en weegt slechts 1,3 kilogram. Met een 13 inch groot 4k/120Hz-touchscreen transformeert het apparaat in een handomdraai van laptop naar tablet of ‘tentmodus’ voor videocalls en het bekijken van multimedia. Met de nieuwste AMD-processortechnologie (om welke specifieke processor het gaat is nog niet bekendgemaakt) en ingebouwde Nvidia-gpu (GeForce GTX 1650) belooft ASUS dat het apparaat in ieder geval geschikt is voor elke populaire game op medium-settings.

In veel gevallen zal dit ruim voldoende zijn. Met een nieuwe externe fanless gpu-adapter heb je als gamer dan ook nog de beschikking over extra power. De ROG Flow X13 zal los verkrijgbaar zijn. Ook zal ASUS de ROG XG Mobile in een bundel leveren met de X13 Flow. Hij meet en weegt niet veel meer dan een reguliere oplader en is uitgerust met een PCIe Gen3x8-gpu, een 280w-adapter en verschillende poorten, onder meer voor output naar vier verschillende schermen, meerdere USB-aansluitingen en een netwerkaansluiting waardoor hij ook als dock fungeert. Als gamer ben je dus absoluut niet gebonden aan alleen het 13-inch-scherm van de laptop.

Hij kan tegen een stootje

De adapter is uitgerust met zowel een type-C-poort als een proprietary connector die communiceert via een PCI Express 8-lane verbinding. De connector is bewust heel fors en daarmee robuust uitgevoerd, juist omdat portable apparatuur als deze tegen een stootje moet kunnen, ook als hij is ingeplugd. Middels een lock op de stekker zit hij nog eens extra stevig. Overigens is de XG ‘hot pluggable’, maar niet plug-and-play. Wil je, eenmaal aangesloten, gebruikmaken van de externe graphics, dan zul je dit via software-instellingen aan moeten geven.

Als concept is de combinatie van X13 Flow en XG Mobile Adapter interessant, omdat het een ander upgrade-pad voor gamers met zich meebrengt. Traditioneel upgraden zij gedurende de levensduur van een apparaat verschillende onderdelen. Bij de X13 kan het echter best zijn dat ze over twee à drie jaar alleen de XG vervangen door een krachtiger exemplaar en pas op een veel later moment de notebook zelf. Zoals gezegd is het afwachten hoe de markt reageert. Niet voor niets is de notebook vooralsnog maar in één uitvoering beschikbaar. Als het succes ook maar enigszins in de buurt komt van dat van de Zephyrus G14, is het volgens ASUS goed mogelijk dat er een volledige familie van modellen rond dit concept zal volgen.

ROG Strix

Er valt het nodige te kiezen als het gaat om de schermen waarmee de ROG-laptops zijn uitgerust. Gebruikers die hun apparaat behalve voor gamen ook willen gebruiken voor video- en fotobewerking zullen bijvoorbeeld willen kiezen voor een 4k-display met een refreshrate van 120 Hz. Voor de compactere laptops kiest ASUS vooral voor fhd en wqhd. Met full hd heb je de beschikking over een refreshrate van 300Hz en met wide quad hd op de ROG Strix G en ROG Strix SCAR is een goede balans gevonden tussen scherpe beelden en een relatief hoge refreshrate van 165Hz.

Vooral met deze laatste categorie richt ASUS zich op e-sports. Mocht je bijvoorbeeld graag shooters spelen, dan wil je niet alleen kraakhelder beeld, maar ook sneller kunnen reageren dan de tegenstander. De toevoeging van optische mechanische toetsenborden, die een snellere inputsnelheid hebben dan mechanische toetsenborden, helpt daarbij ook een handje. Wqhd-schermen schalen 4k-content zeer goed, zijn helderder dan fhd-schermen en geven een betere performance in onder meer energiegebruik dan 4k-displays. Ze zijn daardoor uitermate geschikt voor kleinere gaminglaptops. Opvallend genoeg is bij de eerder in dit artikel genoemde X13 Flow gekozen voor 4k. Dit lijkt overkill, maar de gedachte is hier geweest om de wereld te laten zien dat ASUS de hoogste resolutie in een kleine vormfactor kan toepassen.

Koeling

Tot slot is er dit jaar ook het een en ander te melden op het gebied van koeling. Zo maakt ASUS gebruik van liquid metal-koeling voor de processor, iets waar veel laptopfabrikanten tot nu toe terughoudend in zijn geweest vanwege het risico op lekken en kortsluiting. ASUS verzekert dat dit risico bij ROG-modellen niet aanwezig is. Liquid metal is overigens niet te vergelijken met koelingspasta zoals van Arctic Silver. Het is gemaakt van grafiet en niet geleidend voor elektriciteit. Ondertussen is het wel in staat warmte snel af te voeren via een enkele hittepijp. Er is gekozen voor één pijp in plaats van meerdere kleine(re), vanwege een groter contactoppervlak. In het verleden was het heet worden van een gpu of cpu soms een risico, maar inmiddels ziet ASUS dit anders. ‘Zero throttling’ is het uitgangspunt, dus maximale prestaties zonder concessies vanwege koeling.

Ondertussen is het materiaal van de ventilator nog dunner geworden door nieuwe, meer geavanceerde productiemethoden en verbeterde materialen, en is de behuizing ervan aangepast. Het resultaat is een nog stillere laptop waarvan het redesign ervoor zorgt dat er minder stof ophoopt. In de laatste generatie is onder meer de tunnel waarin de ventilator huist korter en breder gemaakt. Naar eigen zeggen van ASUS is de performance van het systeem beter dan waar de concurrentie mee komt.

Ook voor desktopgamers?

ASUS richt zich met deze aanpassingen mede op de groep gamers die vanwege de efficiëntere koeling nu nog een desktop verkiest boven een gaminglaptop. In de kleinere behuizing van een laptop is koeling inderdaad een uitdaging, maar de meest efficiënte koelsystemen ontstaan hierdoor juist wel op dit platform. Koelsystemen in notebooks zijn geavanceerder, juist omdat ze dat moeten zijn.

Meer weten over de ROG-lineup voor 2021? Kijk dan hier: https://rog.asus.com/2021-ces-rog-gaming-laptops