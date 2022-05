Norton 360: antivirus met extra beveiligingslagen, waaronder cloudback-up en vpn

Cyberdreigingen zijn geëvolueerd en het antiviruspakket van weleer is niet meer afdoende. Norton 360 biedt een pakket met meerdere beschermingslagen, waaronder een firewall en secure vpn. Om onder meer ransomware-aanvallen tegen te houden, worden verschillende technieken toegepast die dreigingen vroegtijdig signaleren. En mocht het echt nodig zijn, dan is er een speciale functie voor cloudback-up.

Het gebruik van antivirussoftware is al sinds jaar en dag een standaardmaatregel om je computer en data veilig te houden. Dit gold al in de tijd dat we nog met 3,5-inch-floppydisks gegevens uitwisselden, en dat is nog onverminderd zo.

De naam Norton is sinds 1991 vertrouwd in deze markt. Het softwarebedrijf maakt als b2c-merk deel uit van het meer op de zakelijke markt gerichte Symantec. In 2019 werd de b2b-afdeling daarvan overgekocht door Broadcom. Als maker van b2c-producten gaat Symantec tegenwoordig door het leven als NortonLifeLock.

Wat zit er allemaal in Norton 360?

Norton 360 biedt meerdere beschermingslagen. Naast de bekende bescherming tegen virussen, malware, spyware en ransomware bevat het pakket de volgende onderdelen als het gaat om apparaatbeheer: een wachtwoordmanager, firewall, cloudback-up en ouderlijk toezicht. Daarnaast zijn er twee features die de online privacy verbeteren: Secure VPN en een beheerder voor je webcam, genaamd SafeCam.

Drie versies

Het pakket is er in drie versies. De instapversie bevat alle features, behalve ouderlijk toezicht. Wie een ‘familiepakket’ zoekt, kiest daarom de Deluxe- of Premium-versie. Deze uitgebreidere pakketten bieden bovendien vpn-ondersteuning voor meerdere apparaten, en meer cloudopslag.

Vpn en ransomware-bescherming

Norton 360 is een ‘one-stop’-softwarepakket dat meerdere beveiligingsmaatregelen biedt, waaronder een firewall, ips (intrusion prevention system), AV, vpn en back-up, zonder dat je daarvoor verschillende losse applicaties hoeft te downloaden en te installeren. Tegelijkertijd hou jij wel de controle. “Als je dieper in het systeem wil duiken, kan dat nog steeds’’, zegt Dave van der Starre, verantwoordelijk voor sales en marketing in Europa, Afrika en het Midden-Oosten. “Met instellingen en configuratie-aspecten stellen wij gebruikers in staat om hun niveau van real-time bescherming te customizen door hun eigen regels en uitzonderingen toe te voegen.’’

Als bescherming tegen ransomware gebruikt Norton 360 verschillende technieken. “We detecteren kwaadaardige scripts, de structuur en het gedrag van verkeer via ID/ips en onze firewall, en on-device file-encryptieactiviteiten die duiden op een ransomware-aanval. Als het device al versleuteld is door de malware kunnen we niet veel meer doen, maar logischerwijs hopen we de aanval al direct bij het begin te stoppen.”

Peformance

Het overgrote deel van de klanten zal Norton 360 - in welke versie dan ook - installeren om er vervolgens nauwelijks nog naar om te kijken. Waar voorgangers van het pakket nog weleens een groot deel van het beschikbare werkgeheugen in beslag namen, belast dit pakket je systeem nauwelijks. “Als je de ervaring uit het verleden hebt dat je antiviruspakket een te grote belasting was voor je resources, zou ik zeggen ‘probeer het nu nog eens’. Je merkt nauwelijks dat het actief is.”

Cloudback-up met encryptie

Een uitdaging die Van der Starre ziet is om gebruikers aan te moedigen alle functies te ontdekken. De pc-cloudback-up bijvoorbeeld, op het Norton Storage Platform. Beveiligd met AES-256 encryptie, gebaseerd op AWS S3, maak je hier een back-up mee van al je belangrijke bestanden. “Deze back-upfunctie maakt gebruik van een cloudopslag die niet vergeleken moet worden met filesharing-producten zoals Dropbox of OneDive. Hij is puur gericht op back-up, disaster recovery en bescherming.”

De wachtwoordmanager moet gebruikers helpen om sterkere wachtwoorden te hanteren en ze beter te beveiligen. De functie is uitgerust met tweefactorauthenticatie (2FA) als extra beschermingslaag. De vpn-functie zal voor een breed publiek een uitkomst zijn, maar nog steeds blijft het mogelijk je favoriete vpn-dienst te gebruiken als deze je voorkeur heeft. “Ondertussen beschik je met Norton 360 ook over een gratis vpn-dienst van een vertrouwd merk. Met een no-log policy, geïntegreerd in onze securitysuite, multi-platform, met het blokkeren van ad-trackers, geen beperkingen voor bandbreedte en support voor onze klanten.” Voor de vpn-dienst heeft Norton eigen vpn-servers, op 79 locaties verspreid over dertig landen. Bij gebruik hiervan routeert het internetverkeer van gebruikers door het eigen no-log-netwerk. Dit betekent dat Norton je oorspronkelijke IP-adres niet opslaat wanneer je verbindt, en je daarom niet kan identificeren.

Ook voor gamers en applicaties

Een andere in het oog springende functie is SafeCam. “Dit is een softwarematige tool die in de gaten houdt wat er met je camera gebeurt. Hij zorgt ervoor dat deze niet zonder toestemming beelden verstuurt en je kunt ook zelf per website deze toestemmingen beheren.” Voor de serieuze gamer is er overigens een functie om de prioriteit voor automatische updates laag te zetten. “Die worden dan waar mogelijk uitgesteld wanneer je aan het gamen bent. Als er echt een grote aanval plaatsvindt en wij hebben daar een oplossing voor, dan ontvang je die nog steeds direct.”

Up-to-date virusbescherming

Naast dit alles is de antivirusfunctie uiteraard zeker niet vergeten. “Wij hebben bij Norton onze honeypots waarmee we altijd proberen om als eerste gehackt te worden. Daarmee simuleren we bestaande devices in een onderzoeksomgeving en laten we toe dat ze worden aangevallen, terwijl we het gedrag van de aanval onderzoeken en real-time bescherming ontwikkelen met behulp van geavanceerde machinelearning.”

Volgens Van der Starre is er veel aan gelegen om snel te reageren op nieuwe dreigingen, zodat apparaten die zijn beschermd met Norton 360 zo snel mogelijk security-updates krijgen.

