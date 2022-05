De Tweakers Awards gaan naar het najaar

Traditiegetrouw organiseren we aan het begin van het jaar de Tweakers Awards, waarbij jullie je stem kunnen uitbrengen voor jullie favoriete techproducten. Ook in 2021 zijn we van plan om de Tweakers Awards te organiseren, maar dan wat later in het jaar. Dat heeft twee redenen.

Om te beginnen natuurlijk de coronapandemie. Hoewel het stemmen puur digitaal gaat, maken we van de uitreiking van de Awards altijd een mooie avond waarbij de winnaars hun prijs fysiek in ontvangst kunnen nemen. In de huidige situatie is het ondenkbaar dat we zo'n avond organiseren.

Ook belangrijk is dat Tweakers sinds 1 september 2020 de plaats van Hardware Info binnen de European Hardware Association heeft overgenomen. De EHA reikt jaarlijks de European Hardware Community Awards uit, op basis van input van techliefhebbers uit heel Europa. Dat heeft zoveel overlap met de Tweakers Awards, dat we besloten hebben om de voorbereidingen voor die twee verkiezingen deels te combineren. Dat betekent dat we jullie één keer per jaar naar jullie mening zullen vragen over jullie favoriete tech en dat we die input zowel gebruiken voor de Tweakers Awards als voor de Europese Community Awards. De Tweakers Awards blijven dus gewoon zelfstandig bestaan en zullen niet veel anders zijn dan in de afgelopen jaren. Verder blijft het in Nederland en België ook gewoon Tweakers Awards heten.

De EHA-awards worden later dit jaar uitgereikt, naar verwachting rond september of oktober. Daar sluiten we met de Tweakers Awards dan ook bij aan. Verwacht rond die periode dus meer informatie over de stemrondes en uitreiking.