Huawei creëert één slim ecosysteem van technologie

Huawei is bij het grote publiek vooral bekend door zijn smartphones en smartwatches, maar het elektronicabedrijf ontwikkelt nog veel meer. De techreus heeft naar eigen zeggen een alomvattend ecosysteem gecreëerd waarbij uiteenlopende apparaten nauw met elkaar samenwerken om sport, werk en entertainment naar een hoger plan te tillen.

Onlangs introduceerde Huawei een reeks nieuwe producten voor het najaar van 2020: de Huawei MateBook 14, Huawei MateBook X Pro, Huawei Mate 40 Pro, Huawei Watch GT 2 Pro, Huawei Watch Fit, Freebuds Studio, Huawei x Gentle Monster Eyewear II en Huawei FreeBuds Pro. Stuk voor stuk gadgets die prima op zichzelf kunnen functioneren, maar in combinatie met elkaar excelleren.

Dit past volgens Pim Geldens, productexpert bij Huawei Consumer Business Group in Nederland, helemaal in de 1+8+N-strategie van het bedrijf. De ‘1’ verwijst naar de smartphones terwijl ‘8’ betrekking heeft op pc, tablet, tv, audio, slimme brillen, horloges, mobiliteit en koptelefoons van Huawei. Ten slotte verwijst ‘N’ naar het open ecosysteem dat verbonden is met alle mogelijke producten van meer dan 800 partners, zoals voor mobiele kantoren, slimme huizen, sport en gezondheid, audiovisueel, entertainment en slimme reisproducten. Dit is dus de plek waar alles samenkomt.

Strategie in de praktijk

Volgens Geldens zie je bovengenoemde strategie overal in terug, waarbij vooral de consument er direct plezier van heeft: “Neem de samenwerking tussen een MateBook en een smartphone van Huawei. Leg je Mate 40 Pro op de touchpad van je laptop, en je kunt direct informatie uitwisselen en snel doorwerken.” Er zijn ook laagdrempelige voorbeelden van. “Vergelijk onze oplaadkabels met die van andere spelers op de markt. Onze Huawei SuperChargers zijn universeel. Er is dus geen gedoe met het in je tas meenemen van verschillende kabels en stekkertjes of erachter komen dat je net die ene kabel vergeten bent. Dit illustreert een stukje gemak dat direct overeenkomt met onze filosofie”, aldus Geldens.

Multiscreen Collaboration

De acht productgroepen die de strategie telt en die samenwerken met de smartphone bieden verstrekkende mogelijkheden voor productiviteit en het onderling uitwisselen van informatie. De hierboven genoemde samenwerking tussen een MateBook en een smartphone van Huawei heet Multi-screen Collaboration; een unieke functie die Huawei Share biedt. Dit maakt bestandsoverdracht tussen de laptop en smartphone mogelijk en zorgt voor een naadloze samenwerking tussen beide toestellen. Windows en Android worden hierbij naadloos met elkaar verbonden, zonder gedoe. Tegelijkertijd kan de gebruiker laptopaccessoires zoals een toetsenbord, camera, microfoon en muis gebruiken als randapparatuur voor de smartphone, wat een comfortabeler gebruikerservaring oplevert.

De nieuwe MateBook 14 en MateBook X Pro, beide lichtgewicht en uitgerust met een FullView 2K+-display met high-end prestaties, kennen deze functionaliteit dus ook. Werken op - én met - de nieuwe MateBooks is geen straf. Het FullView-display ondersteunt een resolutie tot 2160x1440, bij een pixeldichtheid van 185ppi en 100 procent van het sRGB-kleurengamma. Het scherm kent bovendien een contrastverhouding van 1000:1 en een piekhelderheid tot 300nits, waarbij de screen-to-body-ratio respectievelijk 90% en 91% is. Beide schermen kennen nagenoeg geen randen.

Andere noemenswaardige features van de nieuwe MateBooks zijn de Fingerprint Power Button en de zogeheten Recessed Camera. Die eerste betreft een twee-in-een-knop die de vingerafdruksensor in de aan/uit-knop voor Fingerprint Log-in integreert. De ingebouwde ‘verzonken’ webcam is verstopt tussen de numerieke toetsen. Hij komt tevoorschijn wanneer erop wordt gedrukt, en wordt weer weggedrukt wanneer hij niet nodig is. “Geen gehannes meer met Post-its en plakkertjes voor de webcam om je privacy te waarborgen”, lacht Geldens.

Gezonder leven met de Huawei Watch GT 2 Pro en Huawei Watch Fit

Op smartwatch-gebied heeft Huawei een naam hoog te houden. Zo werd de Huawei Watch GT 2e al eerder door de Consumentenbond aangemerkt als Beste Koop. Het bedrijf introduceert nu de Watch GT 2 Pro en de Watch Fit.

Die laatste kent een fraai 1,64 inch groot amoled-display en weegt slechts 39 gram. Het horloge is uitgerust met nieuwe, geüpgradede TruSeen 4.0-hartslagtechnologie die gebruikmaakt van Huaweis eigen neurale multisensor-AI-netwerkalgoritme en geavanceerde PPG-componenten. Zo biedt de Watch Fit nauwkeurigere, 24-uurs hartmonitoring die veranderingen in de zuurstofverzadiging in het bloed (SpO 2 ), en slaap- en stresscondities minutieus bijhoudt. Alle gegevens worden geanalyseerd om vervolgens een fitnessadvies te genereren dat gebruikers moet helpen gezonder te leven.

De smartwatch is bovendien voorzien van talloze trainingsmodi (96), hardloopcursussen (13) en Quick-workout Animaties. Door 44 standaard-fitnessroutines (waaronder vetverbranding, schouderspierontlasting en bodysculpting) te combineren met 12 animaties, wordt een snelle en laagdrempelige manier om te trainen gerealiseerd. Dankzij de dubbele chipset-architectuur en het energiebesparende algoritme kan de Watch Fit op een volle lading tien dagen meegaan. Door de snellaadtechnologie ondersteunt het horloge de gebruiker een hele dag door zichzelf binnen vijf minuten op te laden.

De GT 2 Pro is Huaweis smartwatch-vlaggenschip en net als de Watch Fit uitgerust met de verbeterde TruSeen 4.0+. Daarnaast biedt dit horloge nieuwe trainingsmodi, waaronder specifieke modi voor skiën, langlaufen, snowboarden en golf, om gebruikers te voorzien van realtime prestatiemetingen en analyses voor professionele sporten. Verder zijn er meer dan honderd andere trainingsmodi en aanvullende functies voor het bijhouden van fitnessdata. Geldens: “Je hoeft je smartphone niet mee te nemen tijdens het sporten, maar kunt een podcast of muzieklijstje uploaden in de Huawei Health-app om er tijdens een workout naar te luisteren. Onze nieuwe Huawei FreeBuds Pro werken uiteraard naadloos met beide smartwatches.”

Verschillende ruisonderdrukking in verschillende situaties

De FreeBuds Pro zijn draadloze stereo-oortjes met intelligente dynamische ruisonderdrukking, aldus Huawei. De nieuwe oortjes kunnen door de combinatie van hard- en software op slimme wijze het type omgevingsgeluid op basis van de directe omgeving van de gebruiker identificeren. Ze kunnen zo automatisch schakelen tussen drie profielen (General, Cosy en Ultimate) om afhankelijk van de situatie de beste ruisonderdrukking te bieden, tot wel 40dB. Cosy is bijvoorbeeld bedoeld voor toepassing in een rustige omgeving zoals een bibliotheek, General is bedoeld voor op straat of in een café, en Ultimate voor drukke en rumoerige plekken zoals de metro of in het vliegtuig.

“Door de combinatie van drie microfoons en een botstemsensor met een geavanceerd algoritme voor geluidsbewustzijn, kan de Huawei FreeBuds Pro achtergrondgeluiden tijdens telefoongesprekken verminderen en de menselijke stem juist verbeteren”, stelt Geldens. Huawei noemt deze techniek Fusion Call Noise Cancellation. Huawei FreeBuds Pro zijn bovendien de allereerste oortjes in de industrie die zijn uitgerust met dual bluetooth-antennes. Deze dubbele antenne verhoogt de verbindingsstabiliteit tussen de smartphone, tablet en hoofdtelefoon en zorgt ervoor dat de Freebuds Pro met twee apparaten tegelijkertijd verbonden kunnen zijn.

Prijzen De nieuwe Huawei MateBook 14 is beschikbaar vanaf € 999,- (i5) en € 1299,- (i7)

De nieuwe Huawei MateBook X Pro is beschikbaar vanaf € 1899,-

De Huawei Watch Fit is beschikvaar voor € 129,-

De Huawei Watch GT 2 Pro is beschikbaar voor € 299,-

De Huawei FreeBuds Pro zijn beschikbaar voor € 179,-