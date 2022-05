Securitytips van NordVPN: neem jij deze maatregelen om veilig te internetten?

Vpn-verbindingen zijn niet voor niets in opkomst, internet is immers geen veilige omgeving. Toch denken veel organisaties safe te zijn omdat vrijwel iedere website tegenwoordig gebruikmaakt van https. Dat is ten onrechte; online basishygiëne vraagt om extra maatregelen. Daniel Markuson, digital privacy-expert van NordVPN, een van de populairste vpn-diensten van dit moment, geeft enkele tips.

Vrijwel alle websites gebruiken tegenwoordig het beveiligde https-protocol (hypertext transfer protocol secure). Zoals de gemiddelde tweaker wel weet, is het zo dat als een website https gebruikt, de isp of iemand die ongevraagd op je verbinding rondkijkt alleen ziet welke website je bezoekt, en niet wat je er allemaal doet. Dit zorgt voor een significante verkleining van het risico dat data worden onderschept.

Even een opfrissertje over vpn: hoe zat het ook alweer? Een virtual private network creëert een encrypted tunnel tussen het device van de gebruiker en een server. Bovenop je browser wordt alle traffic van jouw device versleuteld en verborgen voor jouw isp en derden. Het enige dat zij kunnen zien, is dat je verbonden bent met een vpn-server, dat is alles.

Https en vpn

Maar wat is nu beter, https of vpn? Of heb je allebei nodig? Het antwoord op die laatste vraag is kortweg: ja. “Als je veiliger internettoegang wil, meer privé en met minder restricties, heb je allebei nodig”, zegt Daniel Markuson, digital privacy-expert bij NordVPN. “Https moet zowel op je browser als de website die je bezoekt zijn ingeschakeld, terwijl een vpn altijd werkt als hij actief is. Vpn’s zorgen bovendien voor een extra beveiligingslaag op je devices. Wanneer je apps gebruikt, weet je niet of de encryptie op de juiste manier is toegepast of überhaupt is geïmplementeerd. Er zijn geen groene slotjes zoals in de adresbalk van je browser, of andere icoontjes die de gebruiker waarschuwen. Vpn is dan een oplossing.”

Https levert end-to-end-encryptie, terwijl een vpn voor encryptie van je device tot de vpn-server zorgt. Een vpn beveiligt alle online communicatie van je device, terwijl https alleen encryptie levert tussen de website en je browser. Tot slot is https kwetsbaar bij bepaalde aanvallen, zoals zogenoemde root certificate attacks waar een vpn soms wel beveiliging tegen biedt. Vpn en https vullen elkaar dus aan. Browsers als Firefox en Chrome kiezen by default voor https en Google ranked https-sites inmiddels hoger dan http-sites. Beheerders van de meeste populaire sites hebben inmiddels maatregelen genomen om https ook voor hun domein aan te zetten. Als het goed is maak je waar mogelijk dus altijd al gebruik van een https-verbinding. In de browsers zijn bovendien instellingen te vinden waarmee je kunt zorgen dat je niet meer op http-sites belandt. “Wanneer je altijd je vpn aan hebt staan en alleen https-sites bezoekt, ben je veel veiliger.”

NordVPN heeft gratis wachtwoordmanager

We hoeven het in de tweakers-community nauwelijks uit te leggen, maar zeggen het nog maar eens: het hergebruik van wachtwoorden is een hardnekkig fenomeen. En het is onnodig. Met wachtwoordmanagers zoals LastPass, Dashlane en KeePass hoef je maar één masterpassword te onthouden dat toegang geeft tot een met encryptie beveiligde kluis waarin al je wachtwoorden staan. Je genereert er bovendien automatisch sterke wachtwoorden mee die moeilijk zijn te kraken, en met verschillende plug-ins voor onder meer je browser bieden ze vaak veel gebruiksgemak. Zorg wel dat je nagaat welke encryptie een wachtwoordmanager gebruikt, doe onderzoek naar de aanbieder en beveilig je account met 2-factorauthenticatie. NordVPN biedt een eigen wachtwoordmanager, NordPass, die het bedrijf in een gratis en premium-versie aanbiedt. Door NordVPN’s ‘zero knowledge’-policy blijven je data ook voor de aanbieder zelf onbekend. “Het enige dat je hoeft te doen is een account aanmaken, daarmee sla je een onbeperkt aantal wachtwoorden op, bewaar je gevoelige notities en informatie en synchroniseer je deze met al je devices.”

NordPass maakt gebruik van XChaCha20-encryptie voor het beschermen van wachtwoorden, een algoritme dat “door techexperts in Silicon Valley is omarmd”. Door de strikte ‘zero knowledge’-policy van NordPass heb jij als gebruiker als enige toegang tot je kluis met wachtwoorden. Daniel Markuson legt uit wat het beleid inhoudt. “Zero knowledge-architectuur betekent dat alleen jij weet wat er is opgeslagen in je kluis. In cryptografie betekent het dat jij kunt bewijzen dat je iets weet, zonder dat je bekend hoeft te maken wat het is. NordPass bewaart het bewijs dat jij over de key beschikt, maar niet de key zelf, wat het systeem heel veilig maakt. Wij kunnen niet weten wat jij opslaat in je kluis. We beschikken niet over je masterpassword, dus je versleutelde data blijven veilig, zelfs in het geval van een breach in onze servers.”

Alleen al in de VS miljoenen besmette mobiele devices

Een ander aspect dat we niet moeten onderschatten als het gaat om veilig internetten, is het feit dat onbekenden data op je mobiele device eenvoudig kunnen stelen. Ook voor de gemiddelde gebruiker is dit een serieus risico. Wat kan er misgaan? “Denk aan identiteitsfraude en creditcard-fraude, maar ook aan het feit dat smartphones onbruikbaar kunnen worden als gevolg van virussen of andere kwaadaardige codes.”

Het is niet zo dat alles wat niet is geaccrediteerd door Google Play of Apple App Store is geïnfecteerd met kwaadaardige bugs of links, maar het verdient sterk de aanbeveling om alleen geaccrediteerde sites te gebruiken om apps te downloaden. Dat zijn Google Play voor Android-gebruikers en Apple App Store voor Apple-gebruikers. Deze appwinkels hanteren strikte richtlijnen en reviewen op structurele basis apps om er zeker van te zijn dat ze veilig zijn te gebruiken. Als gebruiker kun je zelf nog extra voorzorgsmaatregelen nemen, door na te gaan wie de maker van de app is en welke rechten de app zoal vraagt. Een zaklamp-app heeft bijvoorbeeld echt geen toegang nodig tot je contactenlijst, camera en microfoon, hooguit tot je flitser. Let ook op de ‘truc’ van een goedkope betaalde app. Veel gebruikers zijn geneigd deze sneller te vertrouwen omdat ze denken dat het verzamelen van jouw data niet het verdienmodel bij deze apps is. Maar dat hoeft niet per definitie zo te zijn. “Je zit dan misschien letterlijk voor een dubbeltje op de eerste rij, maar dat wil niet zeggen dat je data ook veilig zijn.”

Negeer updates niet te lang

Voor software in zijn algemeenheid geldt dat de installatie van updates heel belangrijk is. Hoe frustrerend updatepop-ups ook kunnen zijn - op ‘ignore’ of ‘install later’ drukken is snel gedaan als je aan het werk bent op je computer - ze zijn er niet voor niets. NordVPN raadt het herhaaldelijk negeren van updatemeldingen af. “Updates repareren beveiligingslekken en beschermen je data. Bovendien raakt een virus op jouw computer mogelijk ook andere gebruikers. Dat allemaal nog los van het gegeven dat je gewoon over ‘the latest and greatest’ wil beschikken van wat de softwarewereld te bieden heeft. Hoe sneller je updatet, hoe meer je er gerust op kunt zijn dat je apparatuur zo veilig mogelijk is. Wellicht negeer je overdag een keer een update omdat het even niet uitkomt. Maar installeer hem dan in ieder geval ‘s avonds voordat je gaat slapen.”

Kortom: veilig gebruik van internet heb je voor een groot deel zelf in de hand. Niet per sé een heel verrassende boodschap, maar dat hoeft ook niet als het gaat om basishygiëne voor je online leven. “Als je onze tips ter harte neemt, hoeft het allemaal niet zo ingewikkeld te zijn.”

Welke maatregelen neem jij om je digitale leven te beschermen? Dit artikel maakt onderdeel uit van een serie van drie artikelen waarin NordVPN tips en adviezen geeft voor meer security en privacy.