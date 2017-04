Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 14 april 2017 14:43, 18 reacties • Feedback

Submitter: moozzuzz

De hackersgroepering Shadowbrokers heeft een nieuwe publicatie online gezet waaronder informatie met accountinformatie en wachtwoorden van een bedrijf dat banken diensten verleent voor het Swift-betalingsverkeer. De CIA kreeg hiermee inzicht in dit verkeer.

Het gaat om een grote hoeveelheid details van accounts en wachtwoorden van het bedrijf Eastnets uit Dubai. Onder andere ING maakt gebruik van de diensten van dit bedrijf. De informatie is onder de noemer Lost in Translation online gezet door Shadowbrokers, de anonieme groepering die al maanden geheime tools van de CIA en NSA online zet.

De nieuwe publicatie wijst erop dat de CIA en de NSA inzicht hadden in het betalingsverkeer van in potentie meer dan duizend financiële instellingen wereldwijd, schrijft de Volkskrant. Ook een Swift-dienstverlener in Panama is geïnfiltreerd. In een Excel-bestand lijkt een overzicht te staan van banken die de Amerikaanse inlichtingendiensten konden monitoren. Daarbij gaat het met name om banken in het Midden-Oosten. Daarnaast bevat de publicatie slides waarin naast Dubai België en Egypte genoemd worden als landen van Eastnets-doelwit

Naast de Swift-gegevens bevat de publicatie een Windows-map met daarin exploits voor dit besturingssysteem. De exploits hebben namen als OddJob, EasyBee, EducatedScholar, EnglishMansDentist, EskimoRoll, EclipsedWing, EmphasisMine, EmeraldThread, EternalRomance, EternalSynergy en EwokFrenzy. Het lijkt vooral om exploits en implants voor oudere versies van Windows, tot aan XP te gaan, schrijft Motherboard. Shadowbrokers claimt alle data in handen te hebben gekregen via een spionagegroepering die onder de naam Equation Group opereert. Het vermoeden bestaat dat de NSA achter deze groep zit.