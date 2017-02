Door Julian Huijbregts, donderdag 9 februari 2017 08:25, 14 reacties • Feedback

Het Amerikaanse Openbaar Ministerie heeft de voormalige NSA-medewerker die er van wordt verdacht geheimen gestolen te hebben van inlichtingendiensten, officieel aangeklaagd. Hij wordt verdacht van twintig strafbare feiten, die ieder een celstraf van tien jaar kunnen opleveren.

Volgens de aanklacht heeft de 52-jarige Harold T. Martin twintig jaar lang documenten en data ontvreemd bij geheime diensten. Het zou in totaal gaan om vijftig terabyte aan data. Reuters meldt dat de aanklacht een lange lijst bevat met documenten die Martin gestolen zou hebben van verschillende inlichtingendiensten sinds 1996. Op de lijst staan onder andere rapporten van NSA, maar ook van U.S. Cyber Command, de CIA en de NRO . In de aanklacht staat niet wat Martin met de documenten gedaan zou hebben.

Eerder deze week kwam via The Washington Times naar buiten dat de ex-NSA-medewerker mogelijk een groot deel van de geavanceerde tools van Tailored Access Operations heeft weggesluisd. TAO is de NSA-divisie die tools ontwikkelt om systemen binnen te dringen. Martin zou meer dan 75 procent van alle tools hebben buitgemaakt. Een deel daarvan werd in oktober vorig jaar aangeboden door een groepering die zich Shadowbrokers noemt. Na die publicatie kwamen de Amerikaanse autoriteiten Martin op het spoor.

Martin was sinds 1993 als private contractor via zeven verschillende bedrijven werkzaam bij verschillende Amerikaanse overheidsinstanties. Daarvoor was hij marinier. Toen de verdachte op 29 augustus vorig jaar werd gearresteerd, werkte hij bij het Amerikaanse ministerie van Defensie. Daarvoor was hij contractor bij de TAO-afdeling van de NSA via het bedrijf Booz Allen Hamilton. Ook klokkenluider Edward Snowden werkte als contractor voor dezelfde inlichtingendienst.