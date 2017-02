Door Arnoud Wokke, donderdag 9 februari 2017 07:36, 34 reacties • Feedback

Er zijn diverse prijzen online verschenen van drie van de Ryzen-cpu's. De duurste van de drie waarvan een prijs is verschenen is de R7 1800X, die voor 599 euro verkrijgbaar zal moeten zijn. AMD heeft zelf nog geen prijzen bekendgemaakt.

De informatie over de prijzen komt van de Spaanse site El Chapuzas Informatico, die vaker dergelijke informatie heeft gepubliceerd. De R7 1800X zou volgens eerdere informatie ongeveer vergelijkbaar zijn met een Intel i7-6900K, maar de prijs komt volgens de Spaanse site inclusief btw uit op 599 euro.

De R7 1700X moet 469 euro kosten en de R7 1700 moet voor 389 euro in de winkel komen te liggen. De site spreekt de verwachting uit dat de processors op 28 februari verkrijgbaar zouden moeten zijn. Dat ligt ongeveer in lijn met de eerdere informatie, die erop duidde dat AMD eerst de high-end R7-modellen uitbrengt. AMD zelf sprak eerder nog over begin maart.

Enkele dagen geleden dook een beschrijving van de hele line-up van Ryzen-processors op, waaruit bleek dat de serie bestaat uit zeventien verschillende modellen. De informatie van de Spaanse site maakt gebruik van dezelfde namen voor de processors.