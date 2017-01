Door Sander van Voorst, donderdag 12 januari 2017 16:59, 9 reacties • Feedback

De Shadowbrokers, de groep die in het verleden werkende NSA-hacktools verspreidde, zeggen in een bericht dat zij ermee ophouden. Er zou te weinig interesse zijn in het kopen van de tools. Zij laten het aanbod om de rest van de tools voor 10.000 bitcoin te verkopen wel doorlopen.

De leden claimen in het bericht dat dit hun laatste mededeling is en dat zij hun accounts verwijderen en ermee ophouden. Daarnaast zeggen zij dat 'het hun altijd om de bitcoins ging' en dat de politieke uitingen uit het verleden alleen toe dienden om aandacht te vragen. Het aanbod om de rest van de hacktools in hun bezit vrij te geven voor een prijs van 10.000 bitcoins blijft echter bestaan. Zodra zij dit bedrag ontvangen, beloven zij de wachtwoorden vrij te geven die toegang bieden tot de versleutelde database met tools. Een hacker is inmiddels bezig de database te kraken, zo meldt Motherboard.

De groepering voor het eerst in augustus 2016 van zich horen, toen deze een aantal bestanden op GitHub publiceerde. Een aantal dagen later bleken de bestanden werkende exploits voor firewalls van onder andere Fortinet en Cisco te bevatten. Bij de publicatie claimden de Shadowbrokers dat zij 'de beste bestanden' achterhielden; deze wilden zij verkopen. Zij deden dit eerst via een veiling, maar toen dit niet werkte, wisselden zij naar een vorm van crowdfunding. Ook deze aanpak bleek niet succesvol, want tot nu toe is er slechts tien bitcoin naar het adres van de Shadowbrokers overgemaakt.

In de tussentijd publiceerde de groepering herhaaldelijk berichten, waaronder een lijst met servers vanwaaruit de NSA missies uit zou hebben gevoerd. Daaronder waren ook servers in Nederland en België. Daarna kwamen zij met aanvullende tools, die verschillende implants en exploits bevatten. De tot nu toe laatste mededeling van de Shadowbrokers was dat zij een aantal hacktools gericht op Windows publiceerden. Het is onduidelijk wat voor bestanden in de versleutelde database zitten. Daarover zeiden zij alleen dat de bestanden 'beter zijn dan Stuxnet', een geavanceerde vorm van malware.