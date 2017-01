Door Arnoud Wokke, donderdag 12 januari 2017 16:30, 31 reacties • Feedback

Huawei heeft de P8 Lite 2017 aangekondigd. De telefoon deelt, behalve de naam, niets met het succesvolle toestel uit 2015. De midrange-smartphone heeft een 5,2"-lcd met een resolutie van 1920x1080 pixels.

De telefoon heeft een voor- en achterkant van glas en draait op Android 7.0 Nougat met Emui 5.0 eroverheen. De smartphone beschikt over een HiSilicon Kirin 655-soc, een octacore met vier Cortex A53-kernen op 2,1GHz en vier A53-kernen op 1,7GHz, bijgestaan door een Mali T830MP2-gpu. Huawei heeft er 3GB geheugen bijgeprikt. De opslag bedraagt 16GB en is uitbreidbaar via een sd-kaart.

De telefoon heeft een enkele camera aan de achterkant met een maximale resolutie van twaalf megapixel, terwijl de frontcamera een maximale resolutie van acht megapixel heeft. Verdere details over de camera zijn niet bekend. Aan de achterkant zit bovendien een vingerafdrukscanner.

Vermoedelijk wil Huawei met de naam P8 Lite 2017 meeliften met het succes van de vorige telefoon met deze naam uit 2015. Daarvan leverde de fabrikant er meer dan tien miljoen. Dit toestel lijkt op het gebied van specs en ontwerp niet op het model uit 2015.

Binnenkort komt de fabrikant ook met de Honor 6X in deze prijsklasse. De Honor-telefoon biedt onder meer een dubbele camera en heeft een 5,5"-scherm, tegenover 5,2" van de P8 Lite 2017. De nieuwe Huawei-telefoon komt begin februari uit en krijgt een adviesprijs van 249 euro.